Parken am Elfrather See, mit dem Bus geht es dann zur Anlage im Stadtwald.

Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft im Feldhockey der Damen und Herren am 9./10. Juni auf der Gerd-Wellen-Anlage in Krefeld wirft ihre Schatten voraus. Beim Turnier der jeweils besten vier Mannschaften erwartet Gastgeber Crefelder HTC bis zu 3000 Besucher pro Tag, mehrheitlich kommen diese von auswärts angereist.

Clubmanager Robert Haake hat mit der Stadt vereinbart, die Parkplätze am Elfrather See für die Besucher zu nutzen. Busse der SWK sollen die Leute dann direkt von dort aus zur Anlage am Stadtwald fahren und auch wieder zurück – und das in einer möglichst engen Taktung. Die Straße Hüttenallee wird rund um die Hockeyanlage an beiden Tagen für den Autoverkehr gesperrt. Der CHTC bittet die Zuschauer aus Krefeld, mit Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Nur wer die Spiele sehen will, zahlt an beiden Tagen tatsächlich Eintritt.

Der Zugang zur Anlage mit Bewirtung soll kostenfrei bleiben. Gestern waren 1048 Karten verkauft, die meisten davon gültig für beide Tage – einige davon sogar in die Niederlande oder in die Kleinstadt Teltow bei Berlin. Noch stehen die Teilnehmer der Endrunde nicht fest. anle