Der Handball-Regionalligist aus Königshof hat nach dem Aufstieg in die Regionalliga den Nachbarn, Wölfe Niederrhein, zu Gast.

Krefeld. Mit einem Handball-Knaller und Nachbarschaftsderby startet Aufsteiger Adler Königshof in seine erste Spielzeit in der vor einem Jahr neu geschaffenen Regionalliga-Nordrhein. Das Team von Trainer Dirk Wolf empfängt die Wölfe Nordrhein im jetzt vom Westdeutschen Handball Verband veröffentlichten Spielplan der 16 Mannschaften umfassenden vierten Liga. Die Wölfe, der Nachfolgeklub von Ex-Bundesligist OSC Rheinhausen, gastiert in der MSM-Halle am 9. oder 10. September. Wolf sagt: „Das ist ein Topspiel zum Start wie letztes Jahr gegen Oppum. Wir wollen das Spiel auf Freitagabend vorverlegen , damit eine volle Halle garantiert ist.“ Eine Woche später geht es zur Reserve von TuSEM Essen.

Bis zum Niederrheinderby gegen den TV Aldekerk müssen sich die Königshofer bis ins neue Jahr gedulden. Am letzten Hinrunden-Spieltag (13./14. Januar) kommt der Nachbar nach Krefeld. Eine Woche später als die Regionalliga starten die unteren Spielklassen am 16. oder 17. September in die Saison.

Oberligist TV Oppum spielt zum Auftakt in Wesel

Einen unangenehmen Saisonauftakt beschert der Oberliga-Spielplan dem TV Oppum, mit Aufsteiger Aldekerk II der einzige Vertreter des Handball-Kreises Krefeld Grenzland in der fünften Liga. Das Team von Trainer Ljubomir Cutura startet am 16. oder 17. September bei der HSG Wesel, empfängt eine Woche später Abstiegskandidat Lintorf zum ersten Heimspiel. Das Nachbarschaftsderby gegen Regionalliga-Absteiger Borussia Mönchengladbach steigt am 13. oder 14. Januar. Nach dem dritten Platz in der abgelaufenen Spielzeit zählen die Oppumer in der 14 Mannschaften umfassenden Liga zum Favoritenkreis.

Kein Spieltag ohne Derby – so geht es künftig in der Verbandsliga zu. Den Anfang machen Treudeutsch Lank und Adler Königshof II am 16. oder 17. September. Am zweiten Spieltag treffen die Lanker auf die Turnerschaft Grefrath. Eine Woche später empfängt Oberliga-Absteiger TV Lobberich die Zweitvertretung von Adler Königshof. Aufsteiger Turnerschaft St. Tönis startet in Oberhausen. Ortsrivale TV Vorst bekommt es zum Auftakt mit der Drittliga-Reserve des TV Korschenbroich zu tun. Das Tönisvorster Derby steigt am 13. oder 14. Januar.

In der Landesliga, Gruppe 1, muss der Hülser SV am ersten Spieltag zu Treudeutsch Lank II. Aufsteiger TV Oppum II gastiert beim ASV Süchteln. Die VT Kempen muss nach Straelen, während die Oppumer Germania den Verbandsliga-Absteiger Turnerschaft Lürrip empfängt. Das Derby zwischen dem TV Oppum II und Germania Oppum steigt am 16. oder 17 Dezember. Am 13. oder 14. Januar folgt das Kreisderby zwischen Kempen und Germania Oppum.

Landesligist SC Bayer Uerdingen legt gegen Mülheim los

In der sportlich wie regional unattraktiven Landesliga, Gruppe 4, mit vornehmlich Teams aus Essen und Düsseldorf spielt der SC Bayer Uerdingen. Zum Auftakt spielen die Uerdinger, die auf den starken Nachwuchs vertrauen, zu Hause gegen Mülheim-Saarn. Danach folgt das Duell bei der Drittvertretung der neu geschaffenen HSG Neuss-Düsseldorf.