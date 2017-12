Zoran Cutura übernimmt das Traineramt bei Verbandsligist Turnerschaft St. Tönis.

Jürgen Hampel ist nicht mehr Trainer der Turnerschaft St. Tönis. Der Vorstand des Tabellenvorletzten der Handball-Verbandsliga zog nach zwei Punkten aus neun Spielen die Reißleine und trennte sich von dem ehemaligen Bundesligaspieler. Interimstrainer ist nun Zoran Cutura, der seit 2015 die A-Jugend der HSG Tönisvorst und die zweite Mannschaft der Turnerschaft trainiert.

Schon heute Abend beim Kellerduell gegen Schlusslicht SC Bottrop wird der Bruder des Oppumer Trainers Ljubomir Cutura auf der Trainerbank sitzen. Ebenso beim mit Spannung erwarteten Tönisvorster Stadtduell mit dem TV Vorst am kommenden Freitag. Jürgen Topp, Handball-Obmann der St. Töniser, sah den Schritt als unausweichlich: „Alle Verantwortlichen haben sich zusammengesetzt. Nach dem souveränen Aufstieg hat die Mannschaft einfach nicht mehr an ihre Leistungen angeknüpft. Die letzten Heimniederlagen gegen Grefrath und Korschenbroich II gaben den Ausschlag. Jürgen Hampel selbst machte den Vorschlag, durch einen Trainerwechsel einen neuen Impuls für die Mannschaft zu setzen.“

In der Winterpause bis zum Ligastart am 20. Januar will die Sportliche Führung der St. Töniser eine Entscheidung fällen, ob ein ganz neuer Trainer verpflichtet wird. Horst Grützner, unter Hampel Co-Trainer bleibt im Amt, ist weiter Bindeglied zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft.