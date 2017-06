Beim Tag des Jugendfußballs geht es um Pokale, das Miteinander von Klubs und viel Spaß.

Krefeld. Strahlender Sonnenschein, kühle Getränke, leckere Speisen vom Grill, Kaffee, Kuchen und ganz viel Fußball. Der Tag des Jugend- und Mädchenfußballs zog am Sonntag wieder viele Besucher in seinen Bann. Die beiden St. Töniser Vereine Teutonia und SV hatten sich die Ausrichtung auf ihren Plätzen an der Gelderner Straße geteilt. Kinder tollten auf der Hüpfburg herum, einige der Älteren ermittelten an der Radaranlage ihre Schussgeschwindigkeit. Es war ein Gemeinschaftswerk bei sommerlichen Temperaturen.

Teutonia-Chef Markus Hagedorn sagte: „Es war ein reibungsloser Ablauf bei gutem Wetter. Der Fußball in St. Tönis hat sich gut präsentiert. Man sieht, was möglich ist, wenn beide Vereine zusammenarbeiten. Wir können eine Menge bewerkstelligen.“ Er klang so, als könne er sich solch eine Partnerschaft auch bei anderen Projekten vorstellen. Beide Klubs trennt eigentlich ein Zaun, am Sonntag aber gab es keine Grenze, ging alles Hand in Hand. 2000 Zuschauer, inklusive der Spieler, schätzte Hagedorn entlang der drei Plätze.

Mehr als 100 Mannschaften sind auf der Jahnsportanlage zu Gast

Ralf Horster, Jugendobmann des Spielvereins, sagte: „Es ist ein enormer Aufwand in gemeinsamer Zusammenarbeit.“ Immerhin waren mehr als 100 Teams zu Gast in St. Tönis – ob Bambini-Treff, F- und E-Jugendturniere, die Endspiele im Kreispokal der Mädchen, oder die Kreispokal-Finals der Jungen – 70 Helfer aus beiden Lagern sorgten auf der Jahnsportanlage für einen schönen Fußballtag, der um 7 Uhr begann und mit Aufräumarbeiten gegen 21 Uhr endete. Dann wartete ein kühles Bier als Dank auf die Helfer, wie Horster versprach.

Nicht für alle Fußballer war es allerdings ein Tag, an den man sich gerne zurückerinnert. Im Finale der A-Junioren ging der KFC Uerdingen gegen den Stadtrivalen und Ligakonkurrenten VfR Fischeln mit 1:7 förmlich unter. Niklas Geraets und Luca Esposito machten den Uerdingern mit je drei Treffern das Leben schwer. Beide Teams hatten improvisieren müssen nach der umstrittenen Termin-Ansetzung so lange nach Saisonende.

VfR-Trainer Patrick Iwersen sagte: „Wir hatten eine gemischte Mannschaft aus A- und B-Junioren. Das Team war homogen und hatte einen guten Charakter. Es war eine Revanche für die Niederlage in der Liga. Wir mussten aber extra drei Wochen das Training aufrechterhalten. Jetzt freuen wir uns auf die Sommerpause.“ Sein Gegenüber Charles Takyi richtete nach dem Debakel den Blick nach vorne: „Wir hatten nur elf Feldspieler. Wir mussten in den vergangenen Wochen schon viele Abmeldungen hinnehmen. Es war ehrenvoll, dass wir hier angetreten sind. Jetzt geht es darum, eine gute Truppe aufzubauen.“ Diese Aufgabe kommt dem Duo Takyi und Kris Thackray zu, die auch zum Regionalliga-Kader des KFC gehören. Nächste Woche soll es losgehen.

Die Endspiele - Jungen

Die Endspiele - Mädchen A-Jugend

KFC Uerdingen - VfR Fischeln 1:7



B-Jugend

KFC Uerdingen - VfR Fischeln 3:5



C-Jugend

Un. Nettetal - KFC Uerdingen 2:0



D-Jugend

KFC - SC Bayer Uerdingen 3:2



E-Jugend

Vikt. Anrath - Bayer Uerdingen 3:8 U 17

Thomasstadt Kempen -SV Vorst 13:1



C-Juniorinnen

OSV Meerbusch - SV Vorst 0:4



D-Juniorinnen

SV Vorst - CSV Marathon 0:8

Auch bei den B-Junioren siegte der VfR über den KFC – mit 5:3 nach 0:2-Rückstand. Die Uerdinger, die am Sonntag in vier von fünf Endspielen standen, holten sich dafür bei den D-Junioren den Pokal. Union Nettetal gewann bei den C-Junioren gegen den KFC, der SC Bayer Uerdingen bei den E-Junioren gegen Viktoria Anrath.