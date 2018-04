Cheerleader der Dolphins siegt mit Junior Coed-Team.

Hendrik Grobelny vom SC Bayer 05 Uerdingen ist Cheerleading-Weltmeister mit dem Junior Coed-Team geworden. Gleich am ersten Tag der Weltmeisterschaft in Orlando heimste Deutschland zwei Goldmedaillen ein – im Junior Coed und im Junior All Girl Bereich. Hendrik Grobelny, der bei den Dolphins des SC Bayer Uerdingen trainiert und Teil des Dolphins Coed ist, die Deutschland bei den Olympischen Spielen in Korea repräsentieren durften, ist in seinem ersten Jahr im Nationalteam mit dem Junior Coed angetreten und darf nun mit der Goldmedaille um den Hals seinen Kollegen die Daumen drücken. Als Nächstes stehen die Wettkämpfe bei den Senioren sowie die WM der Vereine an – mit Beteiligung der Krefelder.