Krefeld. Andrè Greipel ist der prominenteste Name im Starterfeld. Warum? Ganz einfach. Weil der 35-Jährige immerhin elf Etappen bei der Tour de France bereits gewonnen hat. Erik Zabel kommt auf zwölf, Marcel Kittel auf 14 Etappensiege. Seit 2011 gewann er, bei Lotto unter Vertrag, in den fünf folgenden Jahren jeweils mindestens eine Etappe. 2017 hat es nicht geklappt. In Paris musste er sich knapp als Zweiter geschlagen geben. Der Sprinter ist ein Tour-Spätstarter, musste immer Teamkollege Mark Cavendish den Vortritt lassen.

