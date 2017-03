Der neue Hülser Trainer war dort einst schon Handball-Obmann.

Krefeld. Handball-Landesligist Hülser SV stellt sich für die kommende Saison wieder einmal neu auf, kooperiert zukünftig mit dem Regionalligisten TV Aldekerk und präsentiert einen neuen Trainer. Dieser ist ein alter Bekannter: Michael Görtz war viele Jahre als Handball-Obmann in Hüls tätig. Die Familienbande haben den 52-Jährigen dazu bewogen, auf das in Schieflage befindliche Hülser Schiff zurückzukehren. Aktuell ist sein 22-jähriger Sohn Moritz Contzen als Spieler für Hüls aktiv. Görtz sagt: „Ich habe mich nicht um den Trainerjob geschlagen, doch ich will noch einen Versuch starten, den Hülser Handball nach vorn zu bringen. Die kommende Saison sehe ich als Durchgangsstation, danach muss das Fundament samt Entscheidungen für oder gegen die Nachwuchsarbeit stehen.“

Nachwuchstrainer wird Stephan Windrath

Neuer Co-Trainer neben dem 52-Jährigen wird das Hülser Urgestein und Ex-Kreisläufer Markus Tillmann sein. Stephan Windrath, einst bei Bayer Uerdingen in der Regionalliga aktiv, ist der erste neue Nachwuchstrainer. Die Hülser mussten handeln, weil das Trainerduo Dominic Junkers und Oliver Cesa den Verein verlässt. Gehandelt hat nun Obmann Nils Gehlings, der seit gut zwei Jahren im Amt ist: „Michael Görtz ist eine sehr gute Wahl für uns. Mit dem TV Aldekerk pflegen wir seit Jahrzehnten eine gute Partnerschaft, darum kooperieren wird jetzt im Nachwuchsbereich.“ Ab der kommenden Spielzeit bilden beide Vereine in der A-Jugend eine Jugend-Spielgemeinschaft (JSG) Aldekerk/Hüls. Fortan können dann Hülser Talente, die mangels geeigneter Mannschaften in Aldekerk spielen, mit einem Doppelspielrecht in der Landesliga auflaufen.

Der Hülser Handball erlebte in den zurückliegenden 15 Jahren eine sportliche Berg- und Talfahrt. Unter Obmann Görtz schafften die Grün-Weißen 2003 den Oberliga-Aufstieg, zogen jedoch drei Jahre später wegen fehlender Spieler die Mannschaft zurück. Nach dem Zwangsabstieg in die Bezirksliga feierte Trainer Jürgen Pannenbecker zwei Mal den Aufstieg und landete 2009 wieder in der Verbandsliga. Dort wurde in der vorletzten Saison aus finanziellen Gründen erneut der Rückzug in die Landesliga eingeleitet. In der aktuellen Spielzeit belegt Hüls hinter der Turnerschaft St. Tönis mit fünf Punkten Rückstand Rang zwei. Aus dem aktuellen Kader sollen, so Gehlings, mindestens acht Spieler bleiben. David Beurskens und Marvin Rassmann wechseln auf jeden Fall zum TV Vorst.