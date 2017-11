Nach fünf Jahren Pause kehrt die 25-jährige auf die Eislaufbühne zurück und belegt prompt den ersten Platz.

Es war eine Rückkehr, die sich Katharina Gierok nicht besser hätte ausmalen können. Nach über fünf Jahren Wettbewerbspause legte die 25-jährige beim Westfalen Cup in Dortmund ein Comeback nach Maß hin. Die einstige Bronzemedaillen-Gewinnerin bei den Deutschen Meisterschaften zeigte auch in Dortmund, dass sie ihre Klasse nicht verlernt hat. In der Meisterklasse belegte sie nach starker Vorstellung prompt den ersten Platz und geht nun mit Rückenwind in ihre Comeback-Saison. Im Dezember geht es bei den Deutschen Meisterschaften in Frankfurt dann ums Ganze.

Elina Michajlischin feierte souveränen Sieg

In den Jugendklassen ragte aus Krefelder Sicht besonders die sechsjährige Elina Michajlischin vom Schlittschuh-Club Krefeld heraus. Nach fehlerfreier Kürleistung gewann sie den Wettbewerb der Kategorie Freiläufer Minikür 2 souverän. Auch die übrigen jungen Talente zeigten gute Leistungen. Jeweils den fünften Platz belegten Milana Wagner (SCK, Freiläufer 1) und Sophie Metelskij (SCK) bei den Kunstläufer Mädchen. In der Altersklasse 6/7 belegte Julia Kajer (EVK) den 8. Rang, Evelyn Nain (EVK) errang mit persönlicher Bestleistung den siebten Platz. Christina Fitz (8.) und Lotta Horrix (9.), Lisa Thomas (11.), Xenia Rymarev (13.) und Emma Schülke (15.) rundeten das Gesamtergebnis ab.

Carlota Bustos Knoblich stürzt bei ihrem Saisondebüt

Ihr Saisondebüt gab in der Kategorie der Junioren Damen Carlota Bustos Knoblich. Nach Kurzprogramm und Kür verpasste sie mit Rang vier knapp einen Podestplatz. Nach dem Kurzprogramm noch auf Rang 5 liegend, erhielt sie für ihre mit Höchstschwierigkeiten gespickte Kür die zweitbeste Wertung. Ein Sturz beim Dreifach-Salchow und beim zweiten Doppelaxel verhinderte eine bessere Platzierung.

In der Nachwuchsklasse der Jungen belegte Nikita Remeshevskij (SCK) den fünften Platz. Bei den Nachwuchs Mädchen erwischte Alexandra Rymarev (EVK) leider einen schwachen Start in das Kurzprogramm, zeigte aber eine fehlerfreie Kür, belegte in der großen Konkurrenz den 25. Rang.