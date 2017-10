Der A-Kreisligist gewinnt mit 5:1 gegen Oedt. Dülken löst Union Nettetal an der Spitze ab. Preussen Krefeld nach Niederlage Letzter.

Mit einem 3:1-Sieg gegen den Linner SV setzt sich der Dülkener FC an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A. Dülken löst damit den SC Union Nettetal II ab, der über ein 3:3 gegen den SC Rhenania Hinsbeck nicht hinaus kam. In der Abstiegszone gewann der VfR Fischeln II durch einen 3:1-Sieg gegen den TSV Meerbusch III wichtige Punkte. Preussen Krefeld verliert gegen den OSV Meerbusch mit 1:3 und rutscht auf den letzten Tabellenplatz.

Kreutzer und Lenzen treffen jeweils doppelt für Gellep

Mit den besten Vorsätzen traten die Linner in Dülken an, doch der Gastgeber war das bessere Team. Mit einem Doppelschlag durch Panagiotis Savvidis und Niklas Reimelt ebnete sich Dülken innerhalb von drei Minuten den Weg zum Erfolg. Nach dem 3:0 durch Sascha Locher erzielte Enes Tezsoy drei Minuten vor dem Spielende den Linner Ehrentreffer.

TuS Gellep hat seine Talfahrt nach zuletzt vier Niederlagen gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Krüll war beim 5:1-Sieg gegen Borussia Oedt bestens aufgelegt, nutzte die Torchancen konsequent aus. Fabian Kreutzer und Rolf Lenzen waren die herausragende Akteure, denn beide steuerten jeweils zwei Treffer zum Sieg bei. Daneben traf auch Nils Niederberger für die Gelleper. Fußballobmann Michael Büscher war zufrieden, sagte: „Es war eigentlich ein Spiel mit zwei gleichwertigen Mannschaften. Wir hatten aber eine optimale Chancenauswertung, und deshalb haben wir gewonnen. Es geht aufwärts.“

SV St. Tönis springt mit dem 4:2 gegen Schiefbahn auf Platz acht

Einen wichtigen Sieg heimste die Reserve des VfR Fischeln mit 3:1 gegen den TSV Meerbusch III ein. Dabei liefen die Fischelner zunächst einem Rückstand hinterher, Stefan Schillings hatte getroffen. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Serhat Olgun seine Möglichkeit zum Ausgleich. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch in der Schlussphase waren die Fischelner hellwach. Maiko Becker und Tobias Künzer per Strafstoß schossen dann den Sieg heraus.

Oliver Dünwald, Trainer des SV St. Tönis, war erleichtert. Durch den 4:2-Sieg gegen den Schiefbahn machte sein Team in der Tabelle einen kräftigen Sprung auf Rang acht. Dünwald sagte: „Den Grundstein haben wir in Hälfte eins durch drei Tore gelegt.“ Nach dem Seitenwechsel wurde Schiefbahn zwar stärker, doch der Sieg war nicht in Gefahr.