Mit einem 9:0 (3:0) beim SSV Strümp machten die C-Junioren von Thomasstadt Kempen die Meisterschaft in der Fußball-Leistungsklasse perfekt, erreichten die Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga. Gemeinsam mit den vielen Eltern und Fans wurde nach Spielende ausgiebig gefeiert, selbstverständlich mit der obligatorischen Sektdusche für den Trainer. Nach Saisonende geht es am 10. Mai auf viertägige Mannschaftstour nach Den Bosch in den Niederlanden, wo das Team an einem Turnier teilnimmt. Die letzte Mannschaft von Thomasstadt, die in der Niederrheinliga spielte, war vor zehn Jahren eine C-Jugend. Die B-Junioren zogen mit einem 6:3 über ATS Krefeld in die Qualifikationsspiele für die Kreisleistungsklasse ein, die Ende Mai/Anfang Juni stattfinden. Foto: mb