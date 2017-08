Sport am Niederrhein

Meerbusch. Der TSV Meerbusch ist mit Licht und Schatten in die Landesliga-Saison gestartet. Nachdem Abstieg im letzten Jahr hat die erste Mannschaft mit einem 3:1-Erfolg über den FC Remscheid erfolgreich die Mission Wiederaufstieg begonnen, schon am Samstag unterlag Meerbusch II in der gleichen Gruppe dem SSV Heiligenhaus mit 0:3.

Beim Ligadebüt von Neu-Trainer Toni Molina bestimmten die Meerbuscher gegen Remscheid die Partie. Zugang Marcel Kalski brachte den Gastgeber in der 24. Minute in Führung, kurios dann der Ausgleich. Die komplette Meerbuscher Defensive reagierte in der 31. Minute auf einen Pfiff von einem Zuschauer und blieb stehen. Remscheid-Stürmer Alexsandar Stanojevic spielte weiter, glich aus.

Doch Meerbusch spielte seine Qualität mit zunehmender Dauer aus, Kevin Dauser und Emre Geneli trafen zum geglückten Saisonstart. Sportchef Horst Riege sagt: „Es war eine schwere Geburt, am Ende aber hoch verdient. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden müssen.“

Für die Zweitvertretung war beim 0:3 in Heiligenhaus nichts zu holen. Spieler-Trainer Stefan Galster spielte über 90 Minuten, sein Kollege Daniel Klinger nahm auf der Bank Platz. Beide konnten die Pleite jedoch nicht verhindern. tin