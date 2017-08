Sport in Krefeld

Niederlagen für die arrivierten Teams, Aufsteiger Hüls hingegen holt einen Punkt.

Krefeld. Die Klubs in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, legten einen Stotterstart hin. Lediglich Aufsteiger Hülser SV punktete mit dem 1:1 (1:0) beim TSV Wachtendonk-Wankum. Der VfB Uerdingen mit 1:2 gegen GSV Geldern wie auch der VfL Tönisberg mit 0:2 beim 1. FC Kleve II verloren.

Es war ein guter Einstand für den Hülser SV in der neuen Liga. Der favorisierte Gastgeber machte sehr viel Druck, ging schon nach zwei Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde Hüls stärker. Ein Freistoß von Julian Gröninger erwischt Benny Ermers mit dem Kopf und erzielt den Ausgleich.

Nach dem überraschenden Pokalsieg gegen Oberligisten SC Cronenberg sind die Tönisberg von Wolke sieben zurück im Alltag. Trainer Kalla Himmelmann sagt: „Das war Dummheit. Wir beherrschen das Spiel, kassieren aber die Tore. Wir müssen noch viel lernen.“ Die Tönisberger waren feldüberlegen. Robin von Radecke und Fabian Riesinger hatten die besten Chancen.

Auch am Uerdinger Rundweg herrschte Tristesse. Trainer Stefan Rex monierte die mangelnde Chancenauswertung, sagt: „Der Gegner war keinesfalls besser als wir. In diesem Spiel war für uns mehr drin.“ Torjäger Kai Rietz machte am Ende den Unterschied, schoss Geldern zum Sieg. RZ