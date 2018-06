Pinguine-Spieler Schmitz, Kuhnekath und Mieszkowski sollen beim Herner EV Eiszeit sammeln.

Erst vor einem Jahr hatten die Krefeld Pinguine, ihre Nachwuchssparte Krefelder EV und der Herner EV eine Kooperation geschlossen. Diese trug gleich Früchte. Nun geht die Zusammenarbeit in die nächste Runde. Die Pinguine-Spieler Mike Schmitz, Philipp Kuhnekath und Darren Mieszkowski werden in der neuen Saison eine Förderlizenz für Herne erhalten. Im Gegenzug werden Michel Weidekamp, Tom Schmitz und Lois Spitzner mit einer Doppelspielberechtigung für die Krefelder ausgestattet. Insbesondere Philipp Kuhnekath profitierte von der Zusammenarbeit, der im Herner Oberligateam in 32 Spielen zum Einsatz kam und dabei 13 Tore erzielen und 21 Vorlagen geben konnte. Pinguine-Sportdirektor und Geschäftsführer Matthias Roos sagt: „Die Kooperation mit Herne hat für alle Vorteile. Nach der ersten Saison gilt es diese nun zu optimieren. Für die Entwicklung von Philipp ist es wichtig gewesen, vormittags in der DEL und abends in der Oberliga trainieren zu können. Wir haben das richtige Verhältnis an Einsätzen im jeweiligen Team für ihn gefunden, weshalb er entsprechend Eiszeit erhalten hat.“

Pinguine-Sportdirektor Roos: Kooperation hat nur Vorteile

Während einer Saison können immerhin viele Probleme auftreten – sei es Verletzungspech oder Trainerwechsel. Roos: „Gemeinsam ist die Chance größer dies zu kompensieren. So waren wir beispielsweise froh, dass uns Michel Weidekamp am ersten Wochenende der letzten Saison zur Verfügung stand, als Andrew Engelage verletzungsbedingt passen musste und Patrick Klein zu Beginn des Schlussdrittels gegen München ausfiel.“

Philipp Kuhnekath profitierte schon von Einsätzen in Herne

Und auch Jürgen Schubert, Geschäftsführer des Herner EV, ist vom Miteinander angetan: „Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Kooperation mit Krefeld. Sie ist in der letzten Saison sehr gut angelaufen. Nicht nur dass wir durch die Einsätze von Philipp Kuhnekath beim HEV sportlich sehr profitiert haben. Auch in der schwierigen Zeit im Dezember letzten Jahres, als unser damaliger Trainer Frank Petrozza plötzlich den Verein verließ, haben uns die Krefelder durch Elmar Schmitz und Matthias Roos sofort interimsweise unterstützt.“ Schmitz sprang damals ein, stand kurzerhand hinter der Herner Bande.

Zudem erhalten auch die DNL-Spieler Philipp Hertel, Matthias Onckels und Lars Ehrich sowie Torhüter Ennio Albrecht eine Spielberechtigung für den Herner EV, bei denen Herbert Hohenberger nun Trainer ist. KEV-Trainer Elmar Schmitz sagt: „Mit Herbert Hohenberger hatten wir uns im April bereits über die Zusammenarbeit ausgetauscht und festgestellt, dass die jeweilige Vorstellung deckungsgleich ist. Er möchte mit einem großen Kader trainieren und spielen und wir wollen unsere Spieler Dienstag und Mittwoch in den Trainingsbetrieb in Herne integrieren. Damit sollte eine optimale Förderung der Talente gewährleistet sein.“