Der Fußball-Oberligist unterliegt nach fünf Siegen in Serie dem Tabellenzweiten SpVgg Schonnebeck 1:2.

Krefeld. Nichts wurde es mit dem sechsten Sieg in Serie für Fußball-Oberligist VfR Fischeln. Im vorletzten Heimspiel der Saison verloren die Fischelner gegen den Tabellenzweiten Schonnebeck mit 1:2. Co-Trainer Stephan Maas sagt: „Wir sind mit unserer Leistung voll und ganz zufrieden. Schonnebeck ist ein starker Gegner, und uns fehlte ein wenig die Cleverness.“

Nach fünf Minuten geriet Fischeln in Rückstand. Aus einer Ecke heraus endstand Verwirrung im eigenen Strafraum. Als Philip Reichardt zu ungestüm in einen Zweikampf ging, zeigte Schiedsrichter Sven Grolik auf den Punkt. Schonnebecks Kapitän Marc Enger ließ Halil Özcelik im Tor der Fischelner keine Chance. Danach passierte lange wenig. Fischeln steckte das frühe Gegentor gut weg, fand aus dem Spiel aber zunächst keine Lücken in der Gäste-Abwehr. Folgerichtig sorgte eine Standardsituation für den Ausgleich. Aus dem linken Halbfeld brachte Kevin Breuer den Ball mit Schnitt auf den langen Pfosten, an dem Philip Reichardt freistehend einköpfte und seinen Fehler vor dem 0:1 ausbügelte. Für den Innenverteidiger war es das neunte Saisontor.

Fischeln vergibt Chancen zur Führung

Fischeln wurde immer besser und hatte noch vor der Pause die Chance zur Führung. Binnen weniger Minuten scheiterten Dustin Orlean und Alexander Lipinski an Gäste-Torwart Andre Bley. Nach der Pause hatte Dominik Oehlers das 2:1 auf dem Fuß, doch auch er traf nicht – verpasste Chancen, die sich in der 66. Minute rächten. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau schaltete Schonnebeck blitzschnell um. Kai von der Gathen schloss nach schönem Zusammenspiel zum 2:1 ab. Maas: „Wir hatten eigentlich alles in der Hand. Das 1:2 war ein Bruch in unserem Spiel. Danach ging nicht mehr viel.“ Der Tabellenzweite spielte seine Erfahrung aus und besiegelte Fischelns zwölfte Saisonniederlage.