Mehr als 2000 Teilnehmer werden bei Run & Fun am 28. Juni im Stadtwald erwartet.

Krefeld. Beste Stimmung und Gänsehaut pur beim Zieleinlauf auf der Galopprennbahn im Stadtwald – das erwartet mehr als 2000 Läufer und Walker beim vierten Run & Fun Firmenlauf am 28. Juni. Damit ist er die größte Laufveranstaltung in Krefeld.

Über 120 Unternehmen aus der Region werden Ihre Mitarbeiter an den Start schicken. Josie Hilgers, Geschäftsführerin der Run & Fun Event GmbH, sagt. „Mit der attraktiven Location der Rennbahn, der schönen 5,2 Kilometer langen Laufstrecke im Stadtwald und der After-Run-Party haben wir einen höchst qualitativen Standard erreicht.“

Josie Hilgers: „Run & Fun ist mehr als nur ein Lauf“

So ist der Verein zugunsten krebskranker Kinder dabei, läuft mit vielen Teilnehmern mit und wirbt hier für seine Projekte. Hilgers: „Run & Fun ist mehr als nur ein Lauf. Wir möchten in den Betrieben mit unserem Event den Arbeitgeber Möglichkeiten bieten, Flagge zu zeigen und so auf sich aufmerksam zu machen, beziehungsweise die Krankenstände versuchen zu senken“, sagt die Geschäftsführerin und ergänzt: „Vor allem wollen wir den Kollegen einen Weg weisen, mit Hilfe unserer Gesund-Partner und unseres Wissens ihren Alltag am Arbeitsplatz nicht nur zu erleichtern, sondern mit den kostenlosen Zusatzangeboten und dem gelebten Run & Fun ihre Lebensqualität um ein Vielfaches zu verbessern.“

Anmeldungen und weitere Informationen unter

www.run-fun-kr.de