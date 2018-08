Rennclub lockt mit Kinderprogrammen auch den Nachwuchs am Sonntag in den Stadtwald.

Der Krefelder Rennclub lädt am kommenden Sonntag, 12. August, zu seinem vierten Renntag der Saison ein. Beginn der Veranstaltung ist um 13.30 Uhr, der erste Start wird um 14 Uhr sein. „Wir haben ein abwechslungsreiches Kinderanimations-Programm zusammengestellt und hoffen, dass dieser Renntag vor allem auch von den Familien in Krefeld und dem ganzen Niederrhein angenommen wird“, sagt Rennclub-Präsident Jan Schreurs. Im Einzelnen besteht das Kinder-Programm aus Mitmach-Zircus, Riesen-Kletterturm, Hüpfburg und Kiddy-Fun-Spielmobil.

In insgesamt sechs Rennen messen sich die Reiter, auch der jüngste Jahrgang in den Rennställen, die zweijährigen Pferde, kommen an den Start. Zahlreiche Top-Trainer wie Markus Klug, Andreas Wöhler, Peter Schiergen, Henk Grewe und Stadtwald-Trainer Mario Hofer haben für diese Prüfung Pferde genannt.

Fünf bis sieben Euro kostet der Eintritt, Kinder bezahlen nichts

Entschieden wird auch der 14. Lauf zur Sport-Welt-Talent-Trophy. Der Eintritt kostet sieben Euro inklusive eines Programmheftes pro Person. Gegen Vorlage eines Gutscheins nur fünf Euro. Gutscheine sind erhältlich in den Filialen der Sparkasse Krefeld sowie in den Kunden-Centern der SWK. Ebenfalls gilt als Ermäßigungsnachweis die Familienkarte der Stadt Krefeld, SWK-Card, WZ Karte Aboplus und der Mieterausweis der Wohnstätte Krefeld. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr und Schwerbehinderte haben an allen Renntagen freien Eintritt.