Die Dressurreiterin belegt Platz zwei in den Niederlanden.

Dressurreiterin Hannah Erbe und ihr Wallach Carlos sind erfolgreich in die Saison gestartet. Beim internationalen Turnier in Nieuw en Sint Joosland in den Niederlanden haben sie bei ihrem ersten Start in der U 25-Tour in der Pflichtaufgabe als auch in der Kür Rang zwei erreicht. Es ist die erste Saison für die 19-jährige Hannah Erbe und ihren Wallach Carlos bei den Senioren. Eigentlich dürfte sie noch bei den Jungen Reitern bis 21 Jahre starten, doch sie misst sich bereits mit deutlich älterer Konkurrenz. Beim Turnier in den Niederlanden erreichte sie mit Carlos im U 25 Grand Prix mit 71,744 Prozent Rang zwei. Auch in der Kür wurde das Paar Zweite, hier bewerteten die Richter ihre Vorstellung mit 74,900 Prozent.

Hannahs jüngere Schwestern, die Zwillinge Helen und Linda, haben Erfolge in der Altersklasse U 18 gesammelt. Linda und ihr Wallach DSP Fierro belegten in der Einzelaufgabe für Junioren, einer internationalen Dressurprüfung der Klasse M, Rang zwei. Schwester Helen und Dolce Vita wurden Dritte. Rang drei gab es für Helen und Dolce Vita auch in der Mannschaftsaufgabe für Junioren. Linda und Fierro platzierten sich in der Kür auf Rang zwei.