Krefelderinnen zeigen gute Leistungen beim Preis der Besten. Abbelen kommt auf Rang vier.

Krefeld. Die Dressurreiterinnen Hannah und Linda Erbe aus Krefeld sowie Anna-Christina Abbelen aus Kempen haben den Preis der Besten in Warendorf erfolgreich beendet. Linda Erbe gewann die zweite Wertungsprüfung der Junioren und holte Silber in der Gesamtwertung. Auch ihre ältere Schwester Hannah Erbe gewann die Silbermedaille, musste sich in der Gesamtwertung bei den Jungen Reitern Vorjahres-Siegerin Jil-Marielle Becks geschlagen geben. Anna-Christina Abbelen verpasste knapp einen Platz auf dem Treppchen und rangierte in der Gesamtwertung bei den Jungen Reitern am Ende auf Platz vier.

Linda Erbe holt Sieg in der zweiten Wertungsprüfung

Mit 68,892 Prozent hatten Linda Erbe und ihr Wallach Fierro die Einlaufprüfung der Junioren (U 18), eine Dressurprüfung der Klasse M**, auf Rang fünf beendet. „Linda hat sich über ihre eigenen Fehler sehr geärgert und wollte diese im Finale auf jeden Fall vermeiden. Das hat sie super umgesetzt“, freute sich ihre Schwester Hannah. Denn 73,605 Prozent bescherten Linda den Sieg in der zweiten Wertungsprüfung, ebenfalls eine Dressurprüfung der Klasse M**.

Linda Erbe startete zum ersten Mal in der Altersklasse der Junioren, im vergangenen Jahr war sie noch in der Pony-Wertung erfolgreich an den Start gegangen. „Linda konnte schon einige Erfahrungen in M- und S-Dressuren sammeln. Fierro ist aber noch sehr jung und unerfahren. Deshalb war Linda besonders zufrieden“, sagte ihre Schwester. Im Anschluss an den Preis der Besten ist Linda in den Bundeskader Junioren aufgenommen worden.

Nachwuchsreiterin wird in den Bundeskader berufen

Auch Hannah Erbe und ihr Carlos durften sich am Ende über die Silbermedaille in Warendorf freuen. „Ich bin mit beiden Runden gleichermaßen zufrieden. Carlos war sehr aufmerksam und konzentriert“, sagte die Nachwuchsreiterin. Kleinere Fehler, die sie noch in Kronberg gemacht habe, konnte sie ausbessern. Für die erst 18-Jährige ist es die erste Saison in der Altersklasse der Jungen Reiter (U 21). Sie hatte sich hochstufen lassen und ist im Anschluss an den Preis der Besten in den Bundeskader Junge Reiter berufen worden. „Das Starterfeld bei den Jungen Reitern ist extrem stark. Außerdem sind die Lektionen deutlich anspruchsvoller als bei den Junioren. Ich bin sehr zufrieden, dass ich mich bei den Jungen Reitern so gut präsentieren konnte“, sagte die Krefelderin. Die Einlaufprüfung konnte Hannah mit 77,316 Prozent für sich entscheiden. Im Finale musste sich Erbe in der Gesamtwertung knapp geschlagen geben.

Anna-Christina Abbelen und ihre Stute First Lady rangierten bei den Jungen Reitern am Ende auf Rang vier. „Ich bin sehr zufrieden mit beiden Runden, obwohl mir ein kleiner Fehler unterlaufen ist. First Lady war richtig schön zu reiten. Grundsätzlich hätte ich mir insgesamt ein paar mehr Punkte gewünscht“, resümierte die 20-Jährige nach der Siegerehrung. Mit 71,158 Prozent in der Einlaufprüfung und 70,474 Prozent im Finale verpasste das Paar aus Kempen knapp einen Medaillenrang.