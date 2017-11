Trainer Wiesinger: „Es war in allen Bereichen zu wenig.“

Die Kölner fanden besser ins Spiel, hatten in der Anfangsphase mehr Chancen, trugen den einen oder anderen mutigen Spielzug vor. Die Krefelder hingegen wirkten nicht so aggressiv, strahlten bis auf eine zehnminütige Drangphase vor der Halbzeit kaum Torgefahr aus. Gleichwohl hatten sie gute Chancen. Leon Binder, der den verletzt ausgeschiedenen Rechtsverteidiger Alexander Bittroff (Verdacht auf Muskelfaserriss im Oberschenkel) ab der 13. Minute vertrat, prüfte Kölns Schlussmann Sven Müller. Kurz zuvor hatte schon Kevin Pino Tellez einen guten Schussversuch unternommen. Nach der Pause aber verflachte das Spiel. Nach einer Hereingabe von rechts verlängerte ein Kölner den Ball auf den zweiten Pfosten. Dort stand Birk Risa, traf zum 1:0. Die Uerdinger ließen Genauigkeit und Zielstrebigkeit vermissen. Trainer Michael Wiesinger: „Es war in allen Bereichen zu wenig. Die letzte Entschlossenheit hat gefehlt.“ anle