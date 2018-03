VfR Fischeln erwartet am Sonntag den Cronenberger SC.

Fußball-Oberligist VfR Fischeln wird für den Rest der Saison auf seinen Offensivspieler Emre Özkaya verzichten müssen. Der 23-Jährige zog sich im Training ohne Fremdeinwirkung einen Bruch des Sprunggelenkes zu, wie Trainer Josef Cherfi berichtete. Auch Philip Reichardt wird im Abstiegsduell am Sonntag an der Kölner Straße gegen den Cronenberger SC noch fehlen. Hinter dem möglichen Comeback des Langzeitverletzten David Machnik steht morgen noch ein Fragezeichen. Cherfi: „Ich bin zuversichtlich. Die Trainingsleistungen sind gut. Wir machen aber keinen Druck.“ Machnik hatte sich im Hinspiel in Cronenberg die Schulter gebrochen. Im Duell mit dem Wuppertaler Abstiegskandidaten kann Fischeln den dritten Sieg in Serie landen. Cherfi: „Die Vorgabe bleibt. Wir wollen nur auf den nächsten Gegner schauen, uns keine Gedanken über die Folgen einer Niederlage machen, befreit aufspielen.“ Fischeln liegt sechs Punkte hinter dem rettenden Platz 14 zurück. anle