Verwaltung arbeitet an Übergangslösung.

Krefeld. Bei einem Treffen der Fach-sparte Eissport und der Verwaltung sind Lösungen besprochen worden, wie dem Wegfall von Eiszeiten begegnet werden kann aufgrund der Probleme mit der Werner-Rittberger-Halle. Die steht seit dem vergangenen Winter wegen maroder Leitungen im Ammoniak-System nicht zur Verfügung.

Sportdezernent Thomas Visser sagte am Freitag: „Wir sind in gutem Austausch. Anfang Oktober wird die Verwaltung in der Sitzung des Sportausschusses dem Gremium Vorschläge unterbreiten, wie Übergangsmodelle aussehen könnten.“ Ziel sei, eine Lösung bis zum Herbst 2018 umgesetzt zu haben, damit die eissporttreibenden Vereine eine geordnete Saisonvorbereitung hätten. Ob das mit einer mobilen Eishalle sein wird, ist offen, ebenso die Frage, wie teuer, welche Lösung auch immer, sein werde.

Das Modell einer mobilen Eishalle war bereits einmal diskutiert, letztlich aber als zu kostenintensiv verworfen worden.