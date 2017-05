Interessierte sind am Sonntag, den 21. Mai, eingeladen. Die Stadtmeisterschaft wird Ende Juni ausgespielt.

Krefeld. Der Golf Club Stadtwald hat sich für den Sommer einige Veranstaltungen ins Haus geholt. Los geht es an der Hüttenallee mit dem Erlebnistag am 21. Mai. Interessierte können sich ohne Vorkenntnisse mit dem Sport vor Ort in der Zeit von 11 bis 17 Uhr kostenlos beschäftigen. Es wird eine Art Tag der offenen Tür, um die „Droge Golf“, wie es Schatzmeister Claus Röttges nennt, zu verinnerlichen. In der Folge können die Teilnehmer das Erlebnis für 19 Euro noch einmal auffrischen.

Stadtmeisterschaft steigt auf dem Oval innerhalb der Rennbahn

Auch die Stadtmeisterschaft findet in diesem Jahr im Neun-Loch-Oval des GC Stadtwald statt, das innerhalb der Galopprennbahn liegt. Die erste Runde wird am 24. Juni an der Elfrather Mühle ausgespielt, am 25. Juni ziehen die Golfer dann an die Rennbahn. Im Vorjahr siegte der Stadtwälder Gerit Kuska im Stechen vor Lars Löchte und Alexander Menk vom Krefelder GC.

Für den 9. Juli lädt Vereinschef Ulrich Becker die Mitglieder zum siebten Mal zum Preis des Präsidenten ein. Die Erlöse des Turniers werden dem „Spiel ohne Ranzen“ vom 15. bis 23. Juli zu gute kommen. Vizepräsident Dieter Steffens sagt: „Das ist das gesellschaftliche Highlight. Das Spiel ohne Ranzen trägt sich nur aus Spenden. Und die Kinder bekommen von uns ein warmes Mittagessen.“ Röttges sieht darin auch eine „Nachbarschaftshilfe im siebten Jahr“.

Indoor-Jugend-Cup am 14. Oktober im Möbelhaus

Derzeit hat der Club 35 Jugendliche im Verein, die den Sport unter Leitung des Trainers Colin Ward aktiv ausüben. Angefangen habe der Club mit einem kleinen Grüppchen von fünf Jugendlichen. Weitere junge Menschen für das Golfen zu begeistern ist auch der Wunsch der Stadtwälder. Denn nach wie vor erfolge die Nachwuchsgewinnung überwiegend über die Tradition in der Familie. Eltern nehmen ihre Kinder mit aufs Green. Daher haben sich der Verein und eine Agentur eine besondere Aktion ausgedacht. Beim Indoor-Jugend-Cup im Krefelder Möbelhaus Schaffrath haben 100 Jugendliche mit Platzreife im Alter von zehn bis 17 Jahren die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten am 14. Oktober auf neun Puttingbahnen quer durch das Geschäft über Teppiche, zwischen Betten oder durch das Lager unter Beweis zu stellen. Preise gibt es überdies als Belohnung. Agentur-Geschäftsführerin Christina Guth sagt: „Es ist ein Spaßgedanke. Wir wollen Golf ins Gespräch bringen.“ anle