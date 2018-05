Christian Ehrhoff und Marcel Noebels werden für Olympia ausgezeichnet, wie auch Martin Hyun und Alexander Morel.

Christian Ehrhoff hat für seine Silbermedaille „noch keinen passenden Platz ausgesucht“, und Marcel Noebels nannte den Erfolg „ein kleines Plus“. Es klingt so, als würden deutsche Eishockeyspieler ständig auf internationaler Ebene glänzen und Olympia-Silber im Vorbeigehen mitnehmen. Aber so war es dann doch nicht. „Es ist schon historisch, was wir in Südkorea geleistet haben und wie wir die Medaille erkämpft haben“, sagt Ehrhoff, der im März seine lange und erfolgreiche Karriere beendet hatte.

Am Mittwoch erhielt Ehrhoff im Rathaus von Oberbürgermeister Frank Meyer gemeinsam mit Noebels, dem ehemaligen Pinguine-Profi und Olympia-Organisator Martin Hyun, sowie DEB-Pressesprecher Alexander Morel eine gläserne Stele für seine sportlichen Verdienste für Krefeld bei Olympia. „Wir haben uns zwar sehr auf das Turnier konzentriert und wenig von der Begeisterung in Deutschland mitbekommen, waren uns aber sehr um die Verantwortung für das Eishockey in Deutschland bewusst“, sagt Ehrhoff.

„Ich habe drei Kinder, da sind die Nachmittage schon gut verplant“

Christian Ehrhoff über sein Leben als Eishockey-Rentner

Und auch wenn der 35-Jährige noch nicht weiß, wo in seinem Haus in Verberg er die Medaillen platzieren möchte, hängt er doch sehr an dem Erfolg von Pyeongchang im Februar. „Das Trikot hänge ich mir auf. Und ich habe mir den Finalpuck stibitzt“, gibt er zu. Er und Noebels gehörten beide dem Olympia-Kader des Deutschen Eishockey-Bundes an. In Korea gewannen sie sensationell die Silbermedaille und feierten damit den größten Erfolg einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Erst im Finale waren sie den olympischen Athleten aus Russland in einer packenden Partie mit 3:4 nach Verlängerung unterlegen.

„Das war eine Lebenserfahrung, die wir so nicht mehr machen werden“, sagt der Wahl-Berliner Noebels, der vor allem von der rauschenden Feier am letzten Abend im Deutschen Haus schwärmt: „Da hat meine Medaille sehr gelitten.“ Das Band ist schon etwas ausgefranst, aber „ich habe einen schönen Platz neben meinem Bett gefunden“.

Auch wenn für Ehrhoff die Zeit als Aktiver nach vier olympischen Spielen, 789 Spielen in der NHL und der deutschen Meisterschaft 2003 mit den Krefeld Pinguinen mittlerweile vorbei ist: langweilig ist ihm nicht. „Ich habe drei Kinder, da sind die Nachmittage schon gut verplant.“ Nach einem Urlaub in Florida kümmert er sich zudem viel um sein Fitnessstudio in seiner Geburtsstadt Moers, spielt Golf und Tennis. Gleichzeitig interessiert er sich sehr für die Zukunft Krefelds als Eishockeystandort – auch im Breitensport.