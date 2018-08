Der Sunweb-Fahrer verlässt sich auf seine Sprintstärke. Zwischen beide schiebt sich in einem spannenden Rennen Philipp Mamos.

Chaos im Vorfeld, Hitze im Rennen und ein glücklicher Sieger. Nikias Arndt vom deutschen Team Sunweb hat das Elite-Rennen bei der zweiten Auflage des Krefelder Radrennens „Retour Le Tour“ gewonnen. Der 26-Jährige setzte in einem packenden Rennen zum richtigen Zeitpunkt eine Attacke, siegte im Zielsprint vor Philipp Mamos vom Team Dauner. Vorjahressieger Rick Zabel kam mit wenigen Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel. Arndt sagt: „Es war ein sehr nervöses Rennen aber super schön. Ich fühlte mich sehr gut, habe mich am Ende auf meine Sprintstärke verlassen und das hat perfekt funktioniert.“

Sieger Arndt: „Der Kurs hat ein wenig an Charme verloren“

Veranstalter Tobias Stümges hatte schon lange vor dem Start des Hauptrennens Schweißperlen auf der Stirn, als gegen Nachmittag noch immer 15 Autos auf der Strecke standen und eine Absperrung des Rundkurses zunächst einschränkten. Um im Zeitplan zu bleiben verkürzten die Organisatoren Senioren- und Juniorenrennen, auch das Derny-Rennen, das Profi Nils Politt gewann, wurde gestrafft.

Als gegen 20.15 Uhr das Elite-Rennen startete, zeigten sich zunächst viele Amateurfahrer in der Spitzengruppe, die vier Tour de France-Fahrer Marcel Sieberg, Arndt, Politt und Zabel ließen es ruhig angehen. Zabel war es dann, der unter den Augen seines Vaters Erik, auf dem rund 840 Meter langen Stadtkurs die erste Attacke setzte. Im Vergleich zum letzten Jahr verkürzten die Veranstalter die Strecke um rund 400 Meter, wodurch der Kurs „ein wenig an Charme verloren hat“, wie Nikias Arndt sagte.

Zabel: „Nikias hatte die stärkeren Beine, so ist Radrennen eben“

Zusammen mit Sieberg setzte sich eine sechsköpfige Spitzengruppe ab, überrundete das Hauptfeld 31 Runden vor dem Ende. Höchste Zeit für Arndt, Initiative zu ergreifen. „Ich hatte den Sprung in die erste Gruppe verpasst, habe aber gesehen, dass noch Einiges auf der Uhr ist. Als die Fahrer dann hinten rein gefahren sind, hab ich es probiert.“ Und das mit Erfolg. Arndt zog sieben weitere Fahrer mit sich, darunter auch Politt. Beide traten mächtig in die Pedale, schlossen wieder zum Hauptfeld auf, so dass 20 Runden vor dem Ende zwar optisch alle Fahrer zusammen waren, in Wirklichkeit eine 14-köpfige Gruppe das Hauptfeld aber überrundet hatte. Das gelang auch gleich drei Krefelder Fahrer in Sebastian Breuer, Clemens Schmidt und Altmeister Jörg Mölls.

Um einen besseren Überblick zu schaffen, entschlossen sich die Organisatoren, zehn Runden vor dem Ende die überrundeten Fahrer aus dem Feld zu nehmen, ebneten so den Showdown für die Spitzengruppe.

Gut sieben Runden vor dem Ende setzte Arndt dann die entscheidende Attacke, der nur Philipp Mamos folgen konnte. Hinten drückten Zabel und Politt zwar noch einmal aufs Tempo, kamen aber nicht mehr entscheidend ran. Arndt setzte sich im Sprint durch, Zabel blieb nur Platz drei. Der Vorjahressieger sagte: „Es hat heute leider nicht geklappt. Niki hatte die stärkeren Beine, so ist Radrennen eben.“