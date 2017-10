Die Wasserballer von B-Gruppen-Bundesligist SV Krefeld streichen im DSV-Pokal in der zweiten Runde die Segel. Ohne Kapitän Yannik Zilken und Top-Torjäger Dusan Dragic fehlte gegen den SC Neustadt/Weinstraße eine Menge Offensivkraft. Am Ende unterlag die SVK mit 7:8-Toren. Das Team um Trainer Gabor Bujka schwamm über die gesamte Spieldauer einem Rückstand hinterher, hatte am Ende nicht mehr die Kraft, das Spiel zu drehen. Istvan Keresztes und Paul Huber waren die besten Schützen für ansonsten abschlussschwache Krefelder. Torwart und Interimskapitän Leonard Vogel sagt: „Wir haben im Angriff kein gutes Spiel gezeigt, hatten trotzdem die Möglichkeit zu gewinnen. Das Spiel müssen wir schnell abhaken.“ tin