Der Niederrheinligist gewinnt mit 3:1 gegen SW Essen.

Patrick Iwersen und die A-Junioren des VfR Fischeln haben auch das dritte Spiel in der Niederrheinliga gewonnen. Bei SW Essen gewann der VfR mit 3:1. Die Heimelf ging verdient in Führung, ehe ein Essener sich im eigenen Strafraum eine Notbremse leistete. Die Folgen waren Rot und Elfmeter für Fischeln. VfR-Kapitän Fynn Ziemes verwandelte zum 1:1. In Durchgang zwei machten Daniel Sederstrem (68.) und Alexander Maas (80.) mit ihren Toren den Sieg perfekt.

Schlechter lief es für die Fischelner B- und C-Junioren, die Derby-Niederlagen hinnehmen mussten. Die B-Junioren unterlagen dem SC Bayer 05 Uerdingen mit 0:3. Nach einer torlosen ersten Halbzeit traf Mehmet Erkan zum 1:0 (42.). Dean Peco (56.) und Arman Corba (79.) legten nach. Bayer-Trainer Damir Salkovic sagt: „Ich bin mit dem Sieg natürlich zufrieden, mit der Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben nicht.“

Die C-Junioren des VfR Fischeln warten nach der 2:3-Niederlage gegen den KFC Uerdingen auf die ersten Punkte. In einem umkämpften Spiel trafen Ben Sundermann (14., 43.) und Denis Gaas (65.) für den KFC und Ylber Rrahamani (55.) und Marlon Drevet-Pappas (70.) für den VfR. KFC-Trainer Siegfried Konietzko sagt: „Wir freuen uns über einen perfekten Saisonstart, auch wenn wir unser fußballerisches Potenzial nicht ausgeschöpft haben.“