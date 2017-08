Die Dressurreiterin gewinnt dreimal Gold bei den U 21-Europameisterschaften im niederländischen Roosendaal. Gold und zweimal Silber für Anna-Christina Abbelen.

Krefeld. Erfolgreicher hätten die Europameisterschaften der Nachwuchs-Dressurreiterinnen für Anna-Christina Abbelen, Hannah und Linda Erbe kaum laufen können: Gleich neun Medaillen bringt das Trio von der EM im niederländischen Roosendaal mit nach Hause in den Stall ihres Trainers Heiner Schiergen.

Schon 2016 heimste Hannah Erbe drei Medaillen ein

Die erfolgreichste Ausbeute hat Hannah Erbe aus Krefeld gemacht: Mit ihrem Wallach Carlos siegte sie sowohl in der Pflicht als auch in der Kür. Damit knüpft sie nahtlos an ihre Erfolge aus dem vergangenen Jahr an: Bereits 2016 hatte sie drei Goldmedaillen gewonnen, damals allerdings in der Altersklasse der Junioren. Für Erbe war der Start bei der EM in diesem Jahr der erste in der Altersklasse der Jungen Reiter bis einschließlich 21 Jahre. Für Anna-Christina Abbelen aus Kempen war diese Meisterschaft hingegen ihre letzte im Nachwuchsbereich, in der kommenden Saison zählt sie zu den Senioren und hat sich einen erfolgreichen Abschluss beschert: Sie gewann mit ihrer Stute First Lady zwei Silbermedaillen. Für ihre Vorstellung in der Kür gaben die Richter die 77,4 Prozent, in der Pflicht lautete das Urteil 73,8 Prozent. Auch die 20-Jährige kam als Juniorin im Jahr 2014 mit dreifachem Gold von der EM zurück, damals noch im Sattel von Fürst on Tour. „Ich habe jetzt mit drei verschiedenen Pferden Medaillen bei der EM gewonnen, das macht mich stolz“, sagt Abbelen. „Diese Medaille bedeutet mir sehr viel, sie ist ein toller Abschluss für meine Zeit bei den Jungen Reitern und das Maximum, das ich hätte erreichen können. Hannah und Carlos waren in diesem Jahr unantastbar. Ich hatte nicht damit gerechnet, eine Einzelmedaille zu gewinnen. Bei der EM lief einfach alles perfekt.“

Erbe und Abbelen gewinnen gemeinsam Mannschaftsgold

Gemeinsam haben Abbelen und Erbe Mannschaftsgold bei den Jungen Reitern gewonnen. Zum deutschen Team gehören neben den beiden Schülerinnen von Heiner Schiergen außerdem Semmieke Rothenberger mit Geisha und Luca Michels mit Rendezvous. Mit 222,421 Punkten verwies das Quartett von Bundestrainer Hans-Heinrich Meyer zu Strohen die Niederlande mit 214,658 Punkten und Schweden mit 211,159 Punkten auf die Plätze. Hannah Erbe sagt: „Im Team zu reiten, kommt für uns Dressurreiter ja in der Regel nur bei einem Championat vor. Das macht mehr Spaß, bedeutet aber gleichzeitig auch mehr Druck – erst recht, wenn man als letzter Reiter startet, so wie ich in Roosendaal. Weil wir so ein tolles Team waren, hat mir das aber nichts ausgemacht.“

Die erste gemeinsame EM der Erbe-Schwestern

Es war die erste Europameisterschaft, die Hannah Erbe und ihre jüngere Schwester Linda gemeinsam als Teilnehmer erlebt haben. Linda Erbe sagt: „Das hat noch mehr Spaß gemacht, weil wir uns gegenseitig helfen können. Normalerweise reitet eine von uns, nur Eine muss sich auf ihren Ritt vorbereiten und ist aufgeregt, aber so konnten wir uns die Aufregung teilen.“ Die 17-jährige Linda ist in der Altersklasse der Junioren gestartet und hat sich den Erfolgen ihrer großen Schwester angeschlossen: Auch die Junioren gewannen Teamgold. Die deutschen U 18-Dressurreiterinnen verwiesen mit 221,379 Punkten die Niederlande (214,459) und Dänemark (213,621) auf die Plätze. Zur Mannschaft gehören neben Linda Erbe noch Lia Welschof, Johann Sieverding und Rebecca Horstmann.

Für Linda ging es auch in der Einzelwertung erfolgreich weiter: Sie gewann Bronze in der Pflicht und Silber in der Kür, alles mit ihrem erst acht Jahre alten Wallach Fierro.