VfB Uerdingen liegt einen Zähler vor drei punktgleichen Teams.

Tag zwei der Krefelder Hallenstadtmeisterschaften hatte es in sich. Zum Abschluss der Vorrundenspiele kämpften zwölf Mannschaften um die fünf zu vergebenen Startplätze für die Endrunde am Samstag, die an Hüls, Bockum, den VfB Uerdingen, Union Krefeld und den besten Gruppendritten Preussen Krefeld gingen.

Union Krefeld schlägt Mitfavorit VfL Tönisberg ein Schnippchen

Während sich in Gruppe C die Favoriten Hüls und Bockum souverän behaupteten, erwischte es in Gruppe D mit dem VfL Tönisberg einen Favoriten. Im letzten Spiel schnappte Union Krefeld den Tönisbergern Platz zwei weg. Titelverteidiger VfB Uerdingen setzte sich mit neun Punkten als Gruppensieger durch, dahinter rangierten mit Union Krefeld, dem VfL Tönisberg und dem TuS Gellep gleich drei Teams mit acht Punkten. Aufgrund des besseren Torverhältnisses sicherte sich Union Krefeld das letzte Ticket für die Endrunde. Dramatik pur, die im letzten Gruppenspiel ihren Höhepunkt fand. Union lag gegen Uerdingen früh 0:3 hinten, wäre damit ausgeschieden. In den Schlussminuten drehten die Krefelder das Spiel, stellten binnen weniger Minuten auf 3:3. Bei Union kannte der Jubel keine Grenzen, während bei den Tönisbergern Fassungslosigkeit herrschte.

Hüls und Bockum setzten sich in der Gruppe C durch

In Gruppe C bestätigte sich am Vormittag die Favoritenverteilung. Nach einem 1:1-Remis zum Auftakt zog der Hülser SV schnell davon. Nach Siegen über den OSV Meerbusch, Viktoria Krefeld und ATS Krefeld konnte die jüngste Mannschaft des Turniers vor dem letzten Spiel durchatmen. HSV-Kapitän Benny Ermers, der in Zusammenarbeit mit Jugend-Trainer André Wienes den Job an der Seitenlinie übernahm, sagte: „Das junge Team hat das heute super gemacht. Wir haben den Ball gut laufengelassen, vorne die Tore gemacht.“ Bockum hingegen brauchte ein wenig, um den Weg in das Turnier zu finden. Nach einer Auftaktniederlage gegen Gastgeber Viktoria Krefeld kam der A-Ligist dann aber besser in Fahrt, setzte sich dank drei Siegen in Serie auf Platz zwei. Vor dem abschließenden Gruppenspiel zwischen Hüls und Bockum reichte beiden Teams ein Unentschieden, das Spiel ging 0:0 aus. Preussen Krefeld setzte sich mit zehn Punkten als bester Gruppendritter durch und zog ebenfalls in die Endrunde ein. Gastgeber Viktoria Krefeld zeigte eine ansprechende Leistung, neun Punkte reichten aber nur für Platz vier.

Die Endrunde spielen neben Hüls, Bockum, VfB Uerdingen, Union und Preussen Krefeld zudem Teutonia St. Tönis, VfR Fischeln, Linner SV, VfR Krefeld und Spielsport Krefeld.