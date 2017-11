Eishockey. Die Verletztenliste der Krefeld Pinguine lichtet sich mutmaßlich am Sonntag zum Heimspiel gegen die Straubing Tigers (19 Uhr). Dragan Umicevic steht vor seinem Comeback im Kellerduell der Liga gegen die Süddeutschen. Der Stürmer konnte gestern erstmals wieder vollumfänglich am Mannschaftstraining teilnehmen, alle Übungen absolvieren. Sportdirektor Matthias Roos sagt: „Wir gehen davon aus, dass Dragan am Sonntag spielen kann.“ Ein Fragezeichen steht indes noch hinter einer Rückkehr ins Tor von Andrew Engelage. Der Kanadier absolvierte zwar gestern ebenfalls das Mannschaftstraining mit, brach es aber wegen Beschwerden frühzeitig ab. Roos sagt: „Wir müssen bei Andrew jetzt Tag für Tag schauen, wie fit er ist.“ Die Rückkehr der weiteren verletzten Spieler Martin Schymainski, Mike Mieszkowski, Patrick Seifert und Diego Hofland wird erst in vier Wochen erwartet.