Das Mixed-Team sichert sich in Hamburg den Titel in der Königsklasse. Nachwuchs belegt zweite Plätze.

Krefeld. Die Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen haben wieder ihre Klasse unter Beweis gestellt: ein Deutscher Meistertitel sowie zwei Vizemeistertitel schmücken ab sofort das Trophäenregal der erfolgreichen Uerdinger Sportler. Zwar blieb das bisherige Aushängeschild, die Dolphins Allstars, in Hamburg hinter den Erwartungen zurück. Nach einer nicht fehlerfreien Routine wurden sie von der Konkurrenz geschlagen und fanden sich auf Rang drei wieder. Jedoch gelang es dem Dolphins CoEd (Mixed), sich zum ersten Mal seit Gründung an die Spitze der Königsklasse Senior CoEd Level 6 zu kämpfen.

„Diese Entwicklung haben wir bei Gründung des Teams nicht kommen sehen und freuen uns, dass wir uns in den letzten Jahren in dieser Kategorie ein weiteres Standbein aufgebaut haben“, freute sich Headcoach Marco Schulz, selbst aktiv bei den neuen Deutschen Meistern. Auch der Nachwuchsbereich zeigte sich gewohnt stark und holte in den Kategorien Junior All Girl Level 5 und Junior CoEd Level 4 zwei zweite Plätze. „Nach einem eher durchwachsenen ersten Tag in Hamburg haben wir uns über die positive Entwicklung an Tag zwei der Veranstaltung umso mehr gefreut“, sagte Abteilungsleiterin Kamila Blumski. „Die Ergebnisse zeigen, dass man monatelang auf hohem Niveau trainieren kann – am Ende zählt jedoch die Tagesform. Auch dies gehört zu unserem Sport dazu und sorgt natürlich auch für eine gewisse Spannung am Wettkampftag.“

Am Pfingstwochenende steigt die Elite-Cheerleading-Meisterschaft

Die erwähnte Tagesform muss schon sehr bald, nämlich genau am Pfingstwochenende, bei den Elite Cheerleading Championship wieder ganz weit oben liegen. Hier starten die Krefelder Cheerleader mit insgesamt zehn Teams – es winkt dann nicht nur der Titel des „Elite Cheerleading Champions“, von vielen auch als „offener Europameister“ bezeichnet, sondern auch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, die im US-amerikanischen Orlando steigt.