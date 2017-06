Skaterhockey. Dustin Diem und Daniel Schopp von Bundesligisten Skating Bears überzeugten im Trainingslager der Nationalmannschaft in Duisburg in zwei Spielen gegen die Schweiz. Im ersten Spiel siegte Deutschland im Penaltyschießen 4:1, im zweiten 7:4, dabei erzielte Dustin Diem das letzte Tor. Erfolgreich waren auch Niklas Kleindienst und der nachnominierte Rene Kammen bei ihren Einsätzen in der U 19-NRW-Auswahl. Beide Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen.