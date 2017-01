Der erste offizielle Titelkampf für die Altersklassen beginnt am 2. Februar in der Halle.

Krefeld. Die Objekte der Begierde stehen schon bereit. Drei Pokale, drei Medaillen. Fünf Männer nehmen Aufstellung für die Kamera. Keine sieben Tage mehr, dann wird es ernst. Ab dem kommenden Donnerstag geht es in Krefeld um Weltmeister-Ehren. Die Premiere im Hallenhockey für die Altersklassen Ü 40 und Ü 50 wird an der Horkesgath bis zum 5. Februar ausgetragen, die erste offizielle Veranstaltung des Weltverbandes FIH. Dirk Wellen, CHTC-Vorsitzender, Chef des Organisationskommittees und nun Spieler in der Ü50, sagt: „Neben dem sportlichen Wettkampf soll es vor allem auch um die Begegnungen und das Miteinander gehen.“ 26 Mannschaften werden in drei Turnieren um die Titel spielen. Acht Damen- und 18 Herren-Teams gehen in den Altersklassen an den Start, die Frauen nur in der Klasse Ü40. Deutsche Mannschaften treten in allen drei Wettbewerben an, mit jeweils zwei Teams.

Der Ehrgeiz hat die Hockey-Männer schon wieder erfasst

Für das traditionell erfolgreiche deutsche Herren-Hockey soll es auch unterm Hallendach um Medaillen gehen, auch wenn die Rivalen schwer einzuschätzen seien. Der Ehrgeiz ist nicht verflogen. Wellen: „Viele unterschätzen aber, wie anstrengend so ein Turnier ist.“ Der 41-jährige Michael Dittmar, der für Deutschlands Ü40 spielt, sagt: „Hallenhockey hat in Deutschland einen hohen Stellenwert. Wir haben den Anspruch, bis in Halbfinale zu kommen. Das Ziel aber ist noch höher.“ CHTC-Urgestein Martin Kalda fügt an: „Deutschland ist eine Hallenhockey-Nation. Der Druck ist natürlich da.“ Eine „Chance auf den Pokal“ rechnet sich CHTC-Boss Wellen mit seinem Team in der Ü50 auch aus. Ziel sei zumindest das Finale.

Gespielt wird in den Hallen des Schulzentrums Horkesgath, auf der Anlage des CSV Marathon auf der anderen Straßenseite soll eine Lounge entstehen. Schließlich werden etwa 400 Sportler und Verantwortliche, 25 Mannschaften aus zehn Ländern erwartet, plus Besucher. Auch das Clubhaus des CHTC wird ein Ort des Treffens und Miteinanders der Nationen sein. Alle Mannschaften übernachten ortsnah in Krefelder Hotels.

Auftakt ist am Donnerstagvormittag mit der deutsch-deutschen Begegnung Deutschland gegen die Deutschland Eagles in der Ü40. Dann werden Kalda und Dittmar auf den ehemaligen Krefelder Nationspieler Klaus Michler treffen. Dirk Wellen sagt: „Gegen Klaus Michler spielt niemand gerne.“ Weitere Bekannte sind dabei: Der Krefelder Helios-Facharzt Tim Niehues tritt übrigens mit der deutschen Ü50 an.