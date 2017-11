Im Badezentrum Bockum trifft der Neuling DUC Krefeld auf internationale Prominenz.

Mit einer Menge internationaler Klasse startet am Samstag der erste Spieltag der Unterwasserrugby Europaliga.

Im Badezentrum Bockum empfängt der Gastgeber und Europaliga-Neuling DUC Krefeld Teams aus Moskau (Russland), Tampere (Finnland), Molde und Oslo (Norwegen), Kopenhagen und Tudserne (Dänemark), Stockholm (Schweden) sowie ein Team aus der Türkei und dem TSV Malsch aus Deutschland.

Mit dem ersten von insgesamt drei Spieltagen startet für die Krefelder auch ein neues Kapitel. Zum ersten Mal tritt der Deutsche Unterwasser Club Krefeld in der Europaliga an. Mit sechs U 21- und zwei Nationalspielern sind sie gut aufgestellt, dennoch gilt es sich an die harte Gangart in der Europaliga zu gewöhnen. Bereits am Samstag (13 Uhr) trifft Krefeld auf den UWRC Betta aus Moskau, Sonntag früh (9 Uhr) folgt das Duell gegen den finnischen Club aus Tampere. Den Abschluss bildet das Spiel gegen den schwedischen Hauptstadtclub Polisen DK (18.30 Uhr).

Alle Spiele der zehn europäischen Spitzenteams werden live im Internet übertragen und auf Englisch kommentiert. Zwischen den Spielen werden die Zuschauer vom zehnköpfigen Media Team mit Zusammenfassungen, Interviews und Hintergründen rund um die Europaliga versorgt. Der Live-Stream ist zu finden unter:

www.euwrl.com