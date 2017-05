Riege: „Es wird für jeden ein Highlight in der Grotenburg.“

Krefeld. Bloß kein Harakiri-Fußball, bloß kein Debakel erleben beim Ligaprimus KFC Uerdingen. Abstiegskandidat TSV Meerbusch gibt sich vor dem Derby bescheiden. Der Sportliche Leiter Christoph Peters sagt: „Ein Punkt wäre wie ein Traum.“

In der aktuellen Situation wäre eine Kampfansage auch wohl vermessen. Peters schielt eher auf das Spiel am Sonntag beim Rivalen Cronenberg. Nach dem Heimsieg gegen den SC Kapellen und den Anschluss an Nichtabstiegsplatz 14 sagt Teammanager Horst Riege: „Die Hoffnung war nie weg. Für jeden Spieler wird es ein Highlight sein in der Grotenburg zu spielen. An unserer Lage hat sich nichts geändert. Wir wollen uns gegen das Bayern München der Oberliga achtbar aus der Affäre ziehen.“ Verteidiger Stefan Galster und Kapitän Semir Purisevic sind noch verletzt. anle