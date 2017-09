Sperren, Verletzungen, Urlauber – aber der Sportliche Leiter glaubt an den Aufschwung.

Die Fußballer des A-Ligisten TuS Gellep sind nach einem guten Saisonstart in die Bredouille geraten. Vier Niederlagen in Folge, zuletzt die 2:6-Heimschlappe gegen Schiefbahn, ließen die Krefelder in der Tabelle abrutschen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Krüll liegt nur noch drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Heute um 18 Uhr steht das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Oedt an.

Zunächst stießen die Gelleper noch in die Spitzengruppe vor

Dabei hatte die Saison verheißungsvoll begonnen. Neuer Trainer und ein guter Auftakt. Nach dem torlosen Remis gegen den TSV Meerbusch III folgten drei klare Siege und der Einzug in die Spitzengruppe. Die Gelleper knüpften nahtlos an die Leistungen der Vorsaison an, in der am Ende ein fünfter Platz stand. Doch dann ging es abwärts. Der Sportliche Leiter Michael Büscher sagt: „In den vergangenen Spielen fehlten Leistungsträger. Dazu war Trainer Krüll drei Wochen in Urlaub. Einiges lief nicht mehr so koordiniert, wie wir uns das gewünscht hätten.“

In der Offensive fehlen Puhlmann und Slomka

Insbesondere machte sich das Fehlen der beiden Offensivspieler Torge Puhlmann und Moritz Slomka bemerkbar. Slomka hält sich mehrere Wochen in Asien auf. Puhlmann sah gegen Meerbusch die Rote Karte, wurde für vier Spiele gesperrt. Büscher sagt: „Daneben fehlten wichtige Akteure aus Krankheits- oder Verletzungsgründen. Das konnten wir nicht kompensieren.“

Büscher glaubt, dass es demnächst aufwärts geht. Puhlmann fehlt noch zwei Spiele. Doch Iso Boskurt und Daniel Schlösser sahen bei der Niederlage gegen Schiefbahn die Gelb-Rote-Karte und müssen für ein Spiel pausieren. Büscher: „Wir haben die Substanz, um das gesicherte Mittelfeld zu erreichen. Wir müssen nur geduldig sein.“