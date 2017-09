Der Meerbuscher erzielt beide Tore zum 2:0-Erfolg.

Der TSV Meerbusch bleibt dank eines Doppelschlages von Kevin Dauser weiter in der Erfolgsspur. Beim 2:0-Sieg über den VdS Nievenheim erzielte der Stürmer die Tore (74./77.). Die Mannschaft um Trainer Toni Molina kontrollierte die Begegnung, in einer über weite Strecken chancenarmen ersten Halbzeit gelang offensiv aber nicht viel. Die Gästen aus Nievenheim standen defensiv kompakt, für Meerbusch gab es kein Durchkommen. Auch nach der Pause spielte nur der Gastgeber. Stephan Wanneck hatte mit einem Schuss aus 16 Metern die Chance zur Führung (60.), scheiterte aber an Gäste-Torwart Kelvin Sanchez del Villar. Molina wechselte offensiv und brachte in Marcel Kalski einen weiteren Stürmer. Es dauerte bis zur 74. Minute bis der Bann endlich brach. Nach Vorarbeit von Kalski nahm Kevin Dauser Maß, schoss zur Führung ein (74.). Nur drei Minuten später war nach einer Ecke erneut Dauser zur Stelle, der zum Sieg einköpfte (77.).

Für den TSV Meerbusch II wird es derweil immer düsterer. Die 0:2-Niederlage beim MSV Düsseldorf markierte die siebte Niederlage im siebten Spiel. tin