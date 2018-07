Die Mängelliste des Fußball-Drittligisten ist lang beim 1:3 zum Saisonauftakt gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Einer redet nach dem Spiel Klartext.

Im Fußballstadion von Duisburg-Wedau hatten sich die Plätze nach dem Abpfiff schnell geleert, die unterlegene Drittliga-Mannschaft des KFC Uerdingen wurde noch mit Aufmunterung in die Kabine verabschiedet. Auf Pfiffe gegen das Team verzichteten die 5 481 Besucher aus Gründen der Nachsicht. Ein verpatzter Auftakt in der 3. Liga. 1:3 gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Die Fans des KFC Uerdingen sind trotz der prominenten Einkäufe im Sommer und einer Erfolgsserie von zuletzt 13 Siegen in 14 Spielen nicht in Größenwahn verfallen.

Für Trainer Krämer sind die Fans der beste Uerdinger

Sie waren, wie es Trainer Stefan Krämer nach dem Spiel sagte, der „beste Uerdinger gewesen“. Seiner Mannschaft konnte und wollte der Uerdinger Fußballlehrer am Abend nach seiner ersten Niederlage als KFC-Trainer keine Komplimente machen.

Zu negativ waren seine Eindrücke vom ersten Auftritt in Liga drei. Zu lang war die Mängelliste seines Teams. Krämer nannte die Leistung auf dem Platz „unterirdisch schlecht“. Nach einer druckvollen Anfangsphase der Krefelder arbeiteten sich die Münchener Vorstädter immer besser ins Spiel, befreiten sich spielerisch aus der Umklammerung, erspielten sich Chancen, kombinierten sich durch die Uerdinger Hälfte.

Das konnte Krämer nicht gefallen. Der sagt: „Wir hatten in der Vorbereitung kein Spiel dabei, in dem wir nicht funktioniert haben. Jetzt war es so. Ich hätte solch eine Leistung lieber mal in einem Testspiel gehabt. Leider kriegen wir die Punkte nicht mehr zurück.“

Als einer der ersten Spieler stellt sich Kapitän Mario Erb: „Das haben wir uns ganz anders vorgestellt. Wir wollten den Spielaufbau unterbinden, das ist uns nicht so gelungen. Unterhaching ist eines der fußballerisch besten Teams der Liga. Mit der Absicherung hat es nicht so geklappt. Die haben eiskalt zugeschlagen. Wir haben nicht den nötigen Zugriff gehabt.“ In einer Analyse müssten die Fehler nun auf den Tisch, denn „die werden in der 3. Liga schnell bestraft“. Krämer führt die Auflistung der Defizite fort: „Wir haben viele Sachen nicht gut gemacht. Die Abstände waren zu groß. Bei unserem Pressing hat die Überzeugung gefehlt. Auch die Körpersprache gefiel mir nicht. Wir waren zu leise auf dem Platz, nicht handlungsschnell genug.“

Umschaltspiel verläuft nicht so zupackend wie gewohnt

Auch das Umschaltspiel, die Arbeit gegen den Ball, verlief nicht so zupackend wie man es von der Krämer-Elf des Frühjahres kannte, die viele Gegner zermürbte. Krämer sagt: „Nur die Gegner zu stellen, reicht in der Liga nicht.“

Gerade das 0:2 in der 47. Minute sprach Bände. Nach einem Ballverlust waren die Krefelder am eigenen Strafraum in Überzahl, doch trotzdem spielten sich die Hachinger auf engem Raum durch, Lucas Hufnagel schoss ein. Auch beim 1:3 sah die Hintermannschaft nicht gut aus. Ein ungewohntes Bild. Torwart René Vollath: „Niemand hat heute seine Normalleistung erreicht. So kann man in der 3. Liga gegen keinen Gegner bestehen. Wir hatten einen schlechten Tag. Das darf nicht wieder passieren.“