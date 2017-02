Zwischen Korschenbroich und der HSG gibt es eine hohe Fluktuation.

Krefeld. Das achte Drittligaderby zwischen dem TV Korschenbroich und der HSG Krefeld heute um 20 Uhr in der Waldsporthalle steht unter einem besonderen Stern. Immens ist die Fluktuation von Sportlern aus dem Handballdorf Korschenbroich und der Großstadt Krefeld.

Jüngstes Beispiel ist der neue HSG-Keeper Benedikt Köß, der im April vergangenen Jahres noch im Korschenbroicher Tor brillierte, dann seine Laufbahn aus familiären Gründen unterbrach und nun einen Vertrag bis Saisonende in Krefeld unterschrieb. Davor spielte der 36-Jährige schon in Uerdingen und Oppum in der 3. Liga.

Die Wechselliste lässt sich fast wahllos fortschreiben, denn in Marcel Görden und dem verletzten Torhüter Philipp Ruch stehen zwei weitere ehemalige TVK-Akteure im HSG-Kader. Auf der anderen Seite werden Drittliga-Torjäger Max Zimmermann mit 138 Toren und Rückraum-Ass Henrik Schiffmann sich heute besonders ins Zeug legen. Gemeinsam mit dem derzeit verletzten Kollegen Michel Mantsch wechselt das Trio nach der Saison in Richtung Krefeld. Wobei Zimmermann wiederum einst für Adler Königshof spielte.

Mit dem TVK stieg Olaf Mast schon in die zweite Liga auf

Auf der Bank sieht es nicht anders aus. Dort sitzt beim TVK der Sportliche Leiter Kai Faltin, der mit HSG-Trainer Olaf Mast schon für den TV Oppum spielte. Mast wiederum kennt beide Klubs wie seine Westentasche, stieg mit dem TVK schon in die zweite Liga auf: „Die Spieler und Verantwortlichen kennen sich bestens. Doch beide Teams wollen das Derby für sich entscheiden, da geht es nicht um Freundschaften. Uns steht ein ganz heißer Tanz ins Haus. Korschenbroich liegt uns, erst einmal haben wir dort verloren.“

Zudem geht in Korschenbroich, bei aktuell nur 13 Punkten aus 20 Spielen, die Abstiegsangst um. Zehn Endspiele um den Klassenerhalt hat der Gegner ausgerufen.