Die Mitglieder wählen Lars Woltermann zum 1. Vorsitzenden. Anfang 2019 meldet der Klub vier aktive Faustkämpfer dem Verband.

Im Clubhaus an der Horkesgath hat der CSV Marathon jetzt eine gegründet. Neben den Abteilungen Breitensport, Fußball, Hockey, Leichtathletik, Tennis und Volleyball ist Boxsport nunmehr die siebte Abteilung im CSV Marathon.

Die Boxsportabteilung startet mit 15 Mitgliedern. Ab Anfang 2019 werden dem Boxsportverband mit Elgun Ahmadov, Daniel Bogacki, Tobias Kleinhütten und Yazan Sheikh Mossa vier aktive Kämpfer gemeldet. Zum Sportwart wählten die Gründungsmitglieder Farouck Ajagbe, der selber als Jugendlicher sehr erfolgreich als Amateurboxer für die Faustkämpfer aus der Nachbarstadt Mönchengladbach aktiv war.

Fünfköpfiger Vorstand nimmt die Arbeit auf

Ajagbe leitet seit vielen Jahren das Boxgym SamBox4You und erfüllt sich mit seinem Engagement im CSV Marathon nun den eigenen Traum, erstmals selber Amateurboxer aus Krefeld in den Ring zu führen. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wurden Lars Woltermann (1. Vorsitzender), Oleg Silberstein (2. Vorsitzender), André Thiele (Jugendwart) und Daniela Medina (Kassenwart) gewählt.

Neben dem sportlichen Betrieb und der Wiederbelebung des Amateurboxsports in Krefeld hat sich die Boxsportabteilung die Themen Migration, Förderung von Jugendlichen aus sozial schwachen Familien und Resozialisierung als Ziele in die Gründungspräambel geschrieben. Mehr Informationen zum Amateurboxen im CSV Marathon erhalten Interessierte über die Geschäftsstelle des Hauptvereins unter der Rufnummer 02151/758427 und per E-Mail an info@csv-marathon.de.