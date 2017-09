Der Hockey-Bundesligist spielt 2:2 in Hamburg und verliert mit 2:3 in Berlin.

So haben sich die Hockeyspieler des Crefelder HTC den Start in die Feldhockey-Bundesliga nicht vorgestellt. Nach drei Spieltagen sind die Krefelder sieglos. Nach dem 2:2 zum Saisonauftakt gegen UHC Hamburg kam der CHTC beim Club an der Alster nicht über ein 2:2 hinaus und musste sich beim Berliner HC 2:3 geschlagen geben. Die Krefelder belegen mit mit nur zwei Zählern punktgleich mit dem UHC Hamburg den achten Platz.

Trainer Mahn: „Gegen Alster hätten wir gewinnen müssen“

Trainer Matthias Mahn sagte: „Die Leistung stimmte, aber wir belohnen uns nicht. Gegen Alster hätten wir gewinnen müssen.“ Gegen den Club an der Alster waren die Krefelder dem ersten Saisonsieg nahe. Durch die Treffer von Julius Breucker sowie Linus Michler bei einem Gegentreffer des Hamburgers Alt führte der CHTC bis fünf Minuten vor dem Abpfiff 2:1. Mahn sagte: „Wir hätten den Sack zumachen müssen. Die Chancen waren da.“ Dann folgte die kalte Dusche, als Jonathan Fröschle zum Ausgleich traf. Auch gegen den Berliner HC führten die Krefelder durch das Tor von Ronan Gormley. Die Berliner hatten aber sehr viel Zug zum gegnerischen Tor und brachten den CHTC in Bedrängnis. Berlin drehte das Spiel, zog auf 3:1 davon. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Jonathan Ehling fiel zu spät, um noch eine Wende herbeizuführen. Mahn sagt: „Die Berliner waren in den entscheidenden Phasen einen Tick besser als wir. Nun stehen wir schon etwas unter Druck.“ Am Wochenende hat der CHTC zweimal Heimrecht – gegen Nürnberg (Sa. 15 Uhr) und gegen München (So. 12 Uhr). RZ