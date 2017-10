Die Ruderer holen zudem dreimal Silber und einmal Bronze auf dem Salzgittersee.

Einen starken Auftritt legten die Aktiven des Crefelder Ruder-Clubs (CRC) bei der deutschen Sprintmeisterschaft auf dem Salzgittersee hin. Der Frauen-Achter gewann Gold, weitere drei Silber-Medaillen gingen an den Männer-Achter, der Männer-Vierer mit Steuermann und der Juniorinnen Doppelvierer. Der Männer-Zweier ohne Steuermann gewann Bronze.

Die Frauen siegen mit einer Achterlänge Vorsprung

In den Rennen der Sprintmeisterschaft beträgt die Streckenlänge nur 350 Meter. Der Frauenachter des Bundesstützpunktes Dortmund um Schlagfrau Marisa Staelberg musste es mit dem Achter der U 23-Nationalmannschaft aufnehmen. Vom Start an schoben sich diese beiden Achter an die Spitze des Feldes. Leichte Vorteile hatte der Achter mit den CRC-Ruderinnen Staelberg und Sokolkova auf der ersten Streckenhälfte, konnten sich dann mit einer Achterlänge absetzen, ruderte diesen Vorsprung ins Ziel.

Der CRC-Männer-Achter mit Lars Henning, Dirk Marterer, Andreas Baloghy, Matthias Keulen, Achim Behrens, Moritz te Neues, Moritz Koch, Larus Melka und Steuerfrau Denise Krins und der Mindener Achter gingen als Favoriten ins Finale. Die Krefelder versuchten alles, um einen entscheidenden Vorteil zu errudern. Am Ende fehlten 2/100 Sekunden.

Behrens und Körner gewinnen Bronze im Zweier

Ähnlich der Vierer mit Lars Henning, Dirk Marterer, Andreas Baloghy, Matthias Keulen und Steuerfrau Denise Krins. Nach einem verkorksten Start holte der Vierer auf, konnte das Boot aus Münster aber nicht mehr einholen.

Im Juniorinnen-Doppelvierer holten Lena Sarassa, Melissa Isen, Charlotte Lier und Rebecca Dick ebenfalls Silber hinter.

Achim Behrens und Christoph Körner im Zweier ohne Steuermann gewannen Bronze. Vierte Plätze belegten der Junioren Mixed-Doppelvierer mit Marcel Habig, Lena Sarassa, Charlotte Lier und Jonas Geller ebenso wie der Juniorinnen Doppelvierer des jüngeren U17-Jahrgangs mit Pia Renner, Hannah Lehnen, Lilith Benz, Maike Kirstätter und Steuerfrau Rebecca Dick. Hendrik Klose und Joost Follert gewannen im Junioren-Doppelzweier souverän das B-Finale.