CHTC spielt um Titel

Die Mädchen A des Hockeyclubs stehen Karneval in Braunschweig in der Endrunde.

Krefeld. Die Mädchen A des Crefelder HTC müssen ihre Karnevals-Party vertagen. Das Team des Trainerduos Astrid Schröders und Sebastian Schwidder bestätigte bei der Endrunde der westdeutschen Meisterschaft in Essen seine Klasse und qualifizierte sich als westdeutscher Hallenmeister für die deutschen Meisterschaften am Karnevalswochenende in Braunschweig. Die CHTC-Mädchen siegten zum Auftakt 4:2 gegen Etuf Essen, verloren dann 0:2 gegen Club Raffelberg, siegten 2:1 im Halbfinale gegen Uhlenhorst Mülheim und 5:4 im Finale gegen Club Raffelberg nach shoot-out.

Die übrigen vier Nachwuchs-Teams des CHTC verpassten die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften. Die weibliche Jugend B mit den Trainern Astrid Schröders und Sebastian Schwidder belegte in Köln den sechsten Platz, die Knaben A mit Trainer Robin Rösch wurden Dritter in Köln und die männliche Jugend B ebenfalls mit Trainer Robin Rösch belegte in Düsseldorf den dritten Platz. Auch die männliche Jugend A mit den Trainern Robin Rösch, Tommy Kalda und Alex Trueson verpasst als Dritter die Fahrkarte zur deutschen Meisterschaft nur knapp.