Doppelspieltag Hockey-Bundesligist Crefelder HTC spielt Samstag um 16.30 Uhr beim Düsseldorfer HC. Am Sonntag kommt Deutschlands beste Mannschaft, Rot-Weiß Köln, um 14 Uhr auf die Gerd-Wellen-Anlage. Trainer Robin Rösch muss in beiden Spielen auf die Mittelfeldspieler Janick Eschler und Linus Michler verzichten. Eschler hat eine Zerrung erlitten. Michlers Muskelfaserriss ist noch nicht ausgeheilt.

Einsatz Der CHTC steht nach einem Sieg und zwei Niederlagen mit drei Punkten im Mittelfeld, wird sich aber beim Tabellenletzten in Düsseldorf strecken müssen. Im Vorjahr gingen beide Duelle an die Landeshauptstädter. Rösch: „Düsseldorf lebt von Einsatz und Kampf. Wir sind gewarnt.“ Gegen Köln, sagt Rösch, „werden wir uns zu wehren wissen. Aber das ist schon ein anderes Kaliber. Köln spielt in einer eigenen Liga.“ Mit dem Stand der Entwicklung seiner neuen Mannschaft zeigt sich Rösch zufrieden: „Es ist ein spannendes Projekt. Es ist gut, wie wir uns finden, uns verstehen. Die Arbeitsweisen gleichen sich an.“ In ein paar Wochen wird man sehen, wo der Zug für den CHTC in dieser Saison hingeht.