Der Hockey-Bundesligist geht mit kleinerem Kader in die Saison. Nationalspieler Wellen ist zum Auslandsaufenthalt in den USA.

Krefeld. Die Tische sind gedeckt. Es gibt Häppchen und Erfrischendes im Lichthof der Firma von Dirk Wellen, dem Vorsitzenden des Crefelder HTC an der Magdeburger Straße. Förderer und Gönner sind gekommen. Der Hockey-Club präsentiert seine Mannschaften der Damen und Herren. In wenigen Tagen beginnt für die Bundesliga-Männer die Saison mit einem Heimspiel gegen UHC Hamburg.

Herren-Trainer Matthias Mahn nimmt Platz in einer bequemen Sitzecke. Auf geht’s an eine neue Herausforderung, nachdem die Runde der besten vier Teams im vergangenen Mai verpasst worden war. Das Ziel will Mahn allerdings nicht zu hoch ansetzen: „Die Liga ist bei den Topteams immer besser geworden. Für uns geht es darum, oben mitzuspielen, eine gute Rolle einzunehmen.“

Florian Pelzner geht in sein zweites Jahr als Kapitän

In der zurückliegenden Vorbereitung hat der CHTC-Trainer dafür das Athletik-Training in den Vordergrund gestellt und den Kader etwas ausgedünnt. Mahn: „Wir wollen damit eine dynamischere Gruppe haben. Im Vorjahr gab es pro Wochenende sieben bis acht Spieler, die kaum gespielt haben.“ So habe sich mit der Zeit auch Unzufriedenheit breit gemacht.

Florian Pelzner geht in sein zweites Jahr als CHTC-Kapitän. Der 23-Jährige spricht vom Ziel Play-offs, das heißt ein Platz unter den besten Vier. Man habe sich immerhin noch einmal verstärkt, man sei stärker als im Vorjahr: „Die Misserfolge am Ende der vergangenen Saison haben uns zusammengeschweißt.“ Pelzner selbst lebt und studiert in Köln, genauso wie einige andere seiner Mannschaftskollegen.

Der Ire Neal Glassey hat dem Crefelder HTC abgesagt

Hockey erfreut sich unter Studenten einer hohen Beliebtheit. Und so war es für Matthias Mahn auch keine Frage, Teile der Vorbereitung in die Domstadt zu verlegen, näher an seine Spieler heran – wie zum Beispiel das Konditionstraining.

Vorrunde Sonntag, 10. September: UHC Hamburg (Heim, 12 Uhr); Samstag, 16. September; Club an der Alster (Auswärts); Sonntag, 17. September: Berliner HC (A); Samstag, 23. September: Nürnberger HTC (H, 15 Uhr); Sonntag, 24. September: Münchner SC (H, 12 Uhr); Sonntag, 1. Oktober: Harvestehuder THC (H, 15 Uhr); Samstag, 7. Oktober: TSV Mannheim (A); Samstag, 14. Oktober: Düsseldorfer HC (H, 15 Uhr); Samstag, 21. Oktober:: Mannheimer HC (H, 15 Uhr); Samstag, 28. Oktober: Uhlenhorst Mülheim (A); Sonntag, 29. Oktober: Rot-Weiß Köln (A)

Unter den Zugängen befinden sich auch zwei Iren. In Defensivmann Matthew Bell und Offensivspieler Michael Robson – Neal Glassey hat abgesagt – kommen zwei Nationalspieler an den Stadtwald. Ronan Gormley trägt bereits seit Jahren das CHTC-Trikot. Pelzner scherzt, wenn er sagt, dass die Neuen wohl bestimmt eine Flasche Whiskey im Gepäck hätten. Vom deutschen Meister Mannheimer HC kommt Stürmer Jonathan Ehling. Auch er studiert in Köln.

In der Offensive strebt Mahn an, dass sein Team schwerer auszurechnen ist. Verzichten muss er künftig allerdings auf die Künste des deutschen Nationalspielers Niklas Wellen. Der 22-Jährige geht für ein Auslandssemester nach Amerika und fällt mehrere Monate aus. Mit Beginn der Meisterschaft wird es auch eine Änderung der Spielzeit geben. In vier Vierteln, je 15 Minuten, wird der Gewinner ermittelt. Mahn ist noch hin- und hergerissen: „An der Nettospielzeit wird sich nicht so viel ändern. Die Führungsspieler werden wohl länger auf dem Feld stehen. Es könnte auch etwas chaotisch werden.“