Der Hockey-Bundesligist kommt in Hamburg nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus.

Für den Crefelder HTC verläuft die Saison in der Hockey-Bundesliga wie verhext. Die Mannschaft kämpft und ackert, am Ende fehlt es, um als Sieger vom Platz zu gehen. Wie beim Harvestehuder THC. Bis 35 Sekunden vor dem Abpfiff führten die Krefelder bei den Hanseaten 2:1. Der österreichische Nationalspieler Michael Körper verwandelte eine Strafecke zum 2:2.

Der CHTC spielte in Hamburg engagiert, war über weite Strecken das spielbestimmende Team. Jonathan Ehling brachte den CHTC in Führung. Der Play-off-Anwärter Hamburg verzeichnete nur wenige gefährliche Spielzüge. Der CHTC verwertete indes seine Chancen nicht. Zum einen rutschte Felix Dahmes nach einer Flanke am Ball vorbei. Dann zeigte der Hamburger Torhüter Tobias Walter eine Glanztat bei einem Schuss von Niklas Wellen. Dies rächte sich, denn nach der Pause schossen die Hamburger das 1:1. Auch in dieser Phase war der CHTC das bessere Team. Wenig später markierte Julius Breucker das 2:1 der Krefelder. CHTC-Trainer Robin Rösch sagt: „Für uns war dieses Unentschieden ein Punkverlust. Die Partie hat gezeigt, wieviel Talent in unserer Mannschaft steckt. Aber wir hätten am Ende keine Ecke mehr zulassen dürfen.“ Der CHTC bleibt auf dem achten Tabellenplatz. Der Abstand zum ersten Abstiegsplatz beträgt nun acht Punkte. Die Distanz zum ersten Relegationsplatz erhöhte sich auf neun Zähler. RZ