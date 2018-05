Hockey-Bundesligist spielt heute gegen TSV Mannheim.

Mit Zuversicht geht CHTC-Trainer Robin Rösch das letzte Heimspiel der Saison am Samstag um 15 Uhr gegen den TSV Mannheim an: „Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir gehen optimistisch ins Spiel.“

Dem Crefelder HTC würde im Duell mit dem Tabellenvorletzten ab 15 Uhr ein Punkt zum Klassenerhalt am vorletzten Spieltag reichen. Die Gastgeber haben vier Punkte Vorsprung. Am Dienstag bot sich dem Bundesligisten noch eine gute Trainingseinheit. In Venlo spielten die Krefelder gegen den belgischen Club Herakles 5:5. Rösch sammelte gute Eindrücke nach dem spielfreien Wochenende an Pfingsten. Allerdings muss der CHTC-Trainer auf Verteidiger Max van Laak (Knie) verzichten, der für den Rest der Saison ausfällt. Mittelfeldspieler Florian Pelzner laboriert an Leisten- und Rückenproblemen, auch Mittelfeldmann Felix Wild ist angeschlagen. Stürmer Eric Knobling steht dafür wieder zur Verfügung. anle