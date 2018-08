Stark ersatzgeschwächter VfR Fischeln verliert 0:3 in Kapellen.

Der VfR Fischeln kommt in der Landesliga nicht ins Rollen. Vier Tage nach dem Heimsieg gegen Solingen verlor die Mannschaft von Trainer Josef Cherfi beim SC Kapellen-Erft mit 0:3. Nur ein Sieg in drei Spielen. Platz neun. Fünf Punkte hinter Spitzenreiter Teutonia St. Tönis.

Für Cherfi stellt sich die bisherige Saison so dar wie die Oberliga-Spielzeit endete. Mit Verletzungen, groben Fehlern und Personalnöten. Cherfi sagt: „Für ein Team, das aufsteigen will, war es ein schlechter Start.“ Er verweist auf die lange Liste an Ausfällen. So sind die Oberliga-erfahrenen Kevin Breuer, Robert Norf, Philipp Wiegers, David Machnik und Philip Reichardt verletzungsbedingt nicht dabei. Cherfi: „Spieler wie Christos Pappas oder Dustin Orlean sind noch nicht richtig fit, müssen aber in unserer Situation dennoch spielen.“ Wichtige Erfahrung fehlt auf dem Platz.

Bereits zur Pause lagen die Grevenbroicher durch Tore von Alexander Hauptmann und Lennart Ingmann mit 2:0 vorne. Cherfi: „Zwei der drei Tore bereiten wir quasi selbst vor. Beim dritten Gegentor stehen wir Spalier. Nach dem Rückstand haben uns die Mittel gefehlt, noch einmal zurückzukommen. Man merkt, dass 13 Spieler seit Wochen permanent im Einsatz sind.“ Im Spiel verletzte sich zudem noch Linksverteidiger Philipp Baum. Er fiel bei einem Zweikampf auf die Schulter, musste ins Krankenhaus. Auch ihm droht nun eine längere Pause. Hauptmann machte das 3:0 in der Schlussphase. Dabei hatten die Krefelder nicht schlecht begonnen, spielten aber ihre Angriffe nicht gut aus. Für Fischeln geht es Mittwoch weiter. Um 20 Uhr ist Anpfiff beim FC Mönchengladbach. anle