Krefeld. Die Cheerleader des SC Bayer Uerdingen haben bei der Regionalmeisterschaft West in Bonn zum Saisonauftakt vordere Platzierungen in verschiedenen Altersklassen erreicht. Neun von zehn Teams schafften die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft in Hamburg (20./21. Mai). Titel gingen an die Jungen und Mädchen einer gemischten Formation der Dolphins und an die Erwachsenen des SC Bayer, ebenfalls eine gemischte Mannschaft sowie die Dolphins Allstars, ein reines Frauen-Team. Diese freuten sich sehr über ihren Pokal. Oxana Prokoptschuk, Sportliche Leiterin, sagte: „Unser Ziel war, uns wie im letzten Jahr mit möglichst vielen Teams auf der deutschen Meisterschaft zu präsentieren.“ Bereits in zwei Wochen steigen einige Uerdingerinnen, die auch der deutschen Nationalmannschaft angehören, in den Flieger Richtung Amerika. In Orlando wird vom 26. bis 28. April die Weltmeisterschaft ausgetragen.