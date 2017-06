Die Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen heimsen zahlreiche vordere Plätze ein.

Krefeld. Die Dolphins Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen haben ihre Wettkampfsaison 2016/2017 auf deutschem Boden erfolgreich abgeschlossen. Bei der Elite Cheerleading Championship im Movie Park Deutschland in Bottrop-Kirchhellen, haben sie überzeugt, in den Nachwuchskategorien ordentlich abgeräumt: Jeweils Platz zwei für die Tiny (Peewee Level 1) und Little (Peewee Level 2) Dolphins sowie der Meistertitel im Junior CoEd Level 4 für die Luminous Dolphins gingen nach Krefeld. Zusätzlich wurde Platz elf für die Loopy Dolphins (Junior All Girl Level 4) sowie Platz acht für die Laudable Dolphins (Junior All Girl Level 3) verbucht.

Abteilungsleiterin Kamila Benschop freut sich: „Das wir in so vielen Kategorien oben mitspielen dürfen, freut uns sehr und zeigt, dass unsere Coaches mit ihren Teams auf einem guten Weg sind.“ Das Senior Team „Dolphins CoEd“ reist als deutscher Meister nach Prag zu den Europameisterschaften (24./25. Juni). Ans Ausruhen ist also nicht zu denken – erst werden die Weichen für das nächste Jahr gestellt, bevor es für die Delfine während der Sommerferien in eine kurze Trainingspause geht.