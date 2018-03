Catalina Santos Moran Diaz vom Turnzentrum Krefeld-Fischeln-Vorst gewinnt den Pre Olympic Cup vor der Russin Sofia Sotnikova. Die Turnerin aus Fischeln hatte einen unglücklichen Start am Balken und musste mehrmals absteigen. Allerdings kehrte siemit Unterstützung ihres Trainers Holger Rogoll schnell zu ihrer Stärke zurück, erturnte Tagesbestwert am Boden, Sprung und Barren. Mit Paula Vega Tarrago vom TTS Bodenheim teilte sie sich den ersten Platz.

Etwas unglücklicher musste sich in der AK 13 Maja Reichwald mit 0,2 Punkten mit dem vierten Platz begnügen. Auch ihr war der Balken nicht zugetan. In der der Altersklasse 9 ereilte Emma Tappert durch einen Sturz am Boden das gleiche Schicksal – Platz vier. Entlohnt wurde sie als beste deutsche Turnerin am Sprung und am Barren.